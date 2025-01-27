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Оформление разрешений на содержание и разведение животных перешло в «цифру» в Подмосковье

На региональном портале появилась новая услуга. Теперь оформить разрешение на содержание и разведение животных в полувольных условиях можно в электронном виде. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Мы регулярно запускаем новые услуги на портале госуслуг Подмосковья. Например, только в прошлом году оцифровано более пятидесяти услуг. Теперь онлайн стала доступна услуга по содержанию объектов животного мира. Она предоставляется в электронном виде в течение 13 рабочих дней, а решение от ведомства поступает в личный кабинет», – сказала министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.

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Услуга «Содержание объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам» доступна на региональном портале. Чтобы подать заявление, необходимо авторизоваться через ЕСИА и заполнить поля электронной формы. В частности, понадобится указать информацию о каждом животном, отметить цель и условия содержания, сведения о рационе, ветеринарном обслуживании и т. д. При этом услуга предоставляется в отношении только тех видов животных, которые обитают в естественных условиях на территории Московской области.

На региональном портале доступно свыше 390 услуг и функций, этот список постоянно пополняется

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