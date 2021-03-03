Спецпроекты

Gartner признала Microsoft надежным поставщиком решений для управления внутренними рисками

Интеграция Бизнес-приложения

Аналитическая компания Gartner включила Microsoft в список надежных поставщиков в своем «Обзоре рынка решений для управления внутренними рисками». На протяжении двух лет Microsoft активно инвестировала в разработку систем управления внутренними рисками в составе Microsoft 365. Статус надежного поставщика позволит укрепить лидерство Microsoft в предоставлении инновационных решений, которые предоставляют организациям возможность быстро выявлять и управлять внутренними рисками и обеспечивать конфиденциальность данных сотрудников.

По словам экспертов Gartner, руководители в области безопасности и управления рисками нуждаются в комплексном подходе к снижению внутренних угроз, включающем подготовку специалистов, выстроенные процессы и технологии.

Некоторые данные из доклада: всего за два года количество инцидентов возросло на 47% – с 3,2 тыс. в 2018 г. до 4,7 тыс. в 2020 г.; в 2020 г. организации, подвергшиеся внутренним угрозам, потратили на восстановление в среднем $11,45 млн, что на 31% больше по сравнению с расходами в размере $8,76 млн в 2018 г.; более 60% зарегистрированных случаев внутренних угроз были результатом невнимательности сотрудников или подрядчиков, а 23% были вызваны действиями злоумышленников внутри организаций.

Microsoft продолжает тесно сотрудничать со своими клиентами, чтобы получать от них обратную связь и улучшать качество разрабатываемых продуктов. Анализируя отзывы, Microsoft использует полученные данные для улучшения своих продуктов, чтобы помогать клиентам обнаруживать и управлять внутренними рисками кибербезопасности.



Другие материалы рубрики

Разработчик российской Java выпустил замену серверам приложений IBM и Oracle

Новый релиз ВКС VideoMost 8.0 — как Zoom, только наш

Россияне выпустили «убийцу» Zoom со встроенным мессенджером и функцией трансляции на YouTube

«Ростелеком» с друзьями возьмет в оборот документы федеральной власти

EPAM покупает американскую финтех-компанию

Созданный россиянином сервис для совместной работы Wrike продан за $2,25 миллиарда

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор линейки цветных МФУ для дома «Фабрика печати» Epson: просто добавь чернил

Выбираем лучшие умные часы до 10 000 рублей

Техноблог

Кто покупает данные у провайдеров VPN?

Лучшие менеджеры паролей для ПК и смартфонов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Керамические вкрапления в метеоритах намекают: формирование Солнечной системы шло не так, как думают

Ученые предложили распознавать эмоции с помощью радиоволн

Темная материя плотнее чем думали — это поможет в ее поисках

Прорыв в печатной электронике: динамики печатают просто на рулоне бумаги
Показать еще
Искусственный интеллект и 5G смогут вывести спортивный бизнес из кризиса Искусственный интеллект и 5G смогут вывести спортивный бизнес из кризиса Российская промышленность получила новые отечественные программные решения Российская промышленность получила новые отечественные программные решения