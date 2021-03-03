Gartner признала Microsoft надежным поставщиком решений для управления внутренними рисками

Аналитическая компания Gartner включила Microsoft в список надежных поставщиков в своем «Обзоре рынка решений для управления внутренними рисками». На протяжении двух лет Microsoft активно инвестировала в разработку систем управления внутренними рисками в составе Microsoft 365. Статус надежного поставщика позволит укрепить лидерство Microsoft в предоставлении инновационных решений, которые предоставляют организациям возможность быстро выявлять и управлять внутренними рисками и обеспечивать конфиденциальность данных сотрудников.

По словам экспертов Gartner, руководители в области безопасности и управления рисками нуждаются в комплексном подходе к снижению внутренних угроз, включающем подготовку специалистов, выстроенные процессы и технологии.

Некоторые данные из доклада: всего за два года количество инцидентов возросло на 47% – с 3,2 тыс. в 2018 г. до 4,7 тыс. в 2020 г.; в 2020 г. организации, подвергшиеся внутренним угрозам, потратили на восстановление в среднем $11,45 млн, что на 31% больше по сравнению с расходами в размере $8,76 млн в 2018 г.; более 60% зарегистрированных случаев внутренних угроз были результатом невнимательности сотрудников или подрядчиков, а 23% были вызваны действиями злоумышленников внутри организаций.

Microsoft продолжает тесно сотрудничать со своими клиентами, чтобы получать от них обратную связь и улучшать качество разрабатываемых продуктов. Анализируя отзывы, Microsoft использует полученные данные для улучшения своих продуктов, чтобы помогать клиентам обнаруживать и управлять внутренними рисками кибербезопасности.