Мировому ИТ-рынку обещан внушительный рост после многих лет застоя

ИТ-сфера в 2021 г. покажет внушительный 6,2-процентный рост после провального 2020 г. вызвавшего ее суммарное сокращение на 3,2% из-за пандемии коронавируса, и застойного 2019 г. (рост 0,5%). Наибольшие показатели роста будут у корпоративного ПО, наименьшие – у телекоммуникационных сервисов.

ИТ вернется к росту

Глобальная ИТ-отрасль, по прогнозам аналитиков компании Gartner, перейдет к быстрому росту, которой предшествовали застой и даже падение. В 2021 г. он должен составить около 6,2%, а в 2022 г. – 4,6%. Особенностью аналитики Gartner, в отличие от российской практики, в данном случае является объединение в одном показателе рынков ИТ, телекоммуникационных технологий и продаж гаджетов.

В то же время за весь 2020 г., на который выпала глобальная пандемия коронавируса COVID-19, вся отрасль сократилась на 3,2%, хотя в январе 2020 г. эксперты Gartner предсказывали ей 3,4-процентный рост в сравнении с 2019 г. В денежном выражении суммарные расходы на ИТ-сферу за 2020 г. составили $3,695 млрд, притом лишь два из представленных в отчете Gartner сегмента рынка показали рост – это корпоративное ПО и ИТ-сервисы. Затраты на системы для центров обработки данных (ЦОД), телекоммуникационные сервисы и разного рода устройства, наоборот, снизились – на 2,7%, 4,3% и 1,1% соответственно.

ИТ в 2021 году оправится от последствий пандемии COVID-19

По данным исследовательского агентства, в 2020 г. предприятия сосредоточились на поддержке уже существующих бизнес-процессов и были вынуждено инвестировать только в «критически важные» сферы, чтобы выжить, вместо того, чтобы расширяться или инвестировать в новые технологии, что и привело к таким показателям.

Что ждет отрасль в 2021 г.

На 2021 г. аналитики Gartner смотрят с оптимизмом в плане роста глобальной ИТ-сферы. Они полагают, что все ее сегменты покажут рост, притом самый минимальный из них, 4,5% будет у телеком-технологий.

Следом идут ИТ-сервисы с 6-процентным ростом, а в тройку лидеров входят системы для ЦОД (6,2%), техника (8%) и новый лидер – корпоративное ПО с потенциальным 8,8-процентным приростом денежных вливаний.

Расходы на ИТ, прогноз 2021 года

Сфера ИТ Расходы в 2020 г., $ Рост в 2020 г., % Расходы в 2021 г., $ Рост в 2021 г., % Расходы в 2022 г., $ Рост в 2022 г., % Системы для ЦОД 214,985 млн 0 228,36 млн 6,2 236,043 млн 3,4 Корпоративное ПО 465,023 млн -2,4 505,724 млн 8,8 557,406 млн 10,2 Устройства и техника 653,172 млн -8,2 705,423 млн 8 714,762 млн 1,3 ИТ-сервисы 1,012 млрд -2,7 1,073 млрд 6 1,14 млрд 6,3 Телекоммуникационные технологии 1,35 млрд -1,7 1,411 млрд 4,5 1,457 млрд 3,3 суммарно 3,695 млрд -3,2 3,923 млрд 6,2 4,105 млрд 4,6

Источник: Gartner

В 2021 г., пишет ZDnet со ссылкой на Gartner, ИТ-директора теперь имеют возможность начать думать не только о внезапных требованиях к удаленной работе и мерах по социальному дистанцированию. Это и может послужить основой для роста расходов на ИТ в целом. Между тем, без влияния пандемии коронавируса все равно не обойдется, но если в 2020 г. оно было отрицательным, то в 2021 г. COVID-19 сыграет отрасли на руку.

В частности, постоянная потребность в удаленной работе (многие компании перевели на удаленку большую часть сотрудников, а некоторые даже разрешили им работать из дома всегда и забыть об офисе) спровоцирует рост спроса на корпоративное ПО. Удаленка повлияет на рост затрат на технику – компьютеры, ноутбуки, планшеты и т. д., но тут основную роль сыграют школьники и студенты, вынужденные променять классы и аудитории на обучение из дома. Производители техники уже приспособились к новым реалиям – например, как сообщал CNews, в январе 2021 г. Microsoft представила сразу пять недорогих Windows-ноутбуков, создававшихся с прицелом именно на учащихся.

Несбывшиеся старые и оптимистичные новые прогнозы

В январе 2020 г., когда коронавирус, появившийся в Китае в декабре 2019 г., только начал свое «мировое турне», аналитики Gartner предсказывали, что в 2020 г. суммарный рост ИТ-рынка составит 3,4% на фоне 2019 г. и достигнет $3,865 млрд. Вырасти должны были все пять сегментов, с показателями от 0,8% для гаджетов и до 10,5% для корпоративного ПО. Этим прогнозам не суждено было сбыться.

Расходы на ИТ, прогноз 2020 года

Сфера ИТ Расходы в 2019 г., $ Рост в 2019 г., % Расходы в 2020 г., $ Рост в 2020 г., % Расходы в 2021 г., $ Рост в 2021 г., % Системы для ЦОД 205 млн -2,7 208 млн 1,9 212 млн 1,5 Корпоративное ПО 456 млн 8,5 503 млн 10,5 556 млн 10,5 Устройства и техника 682 млн -4,3 688 млн 0,8 685 млн -0,3 ИТ-сервисы 1,03 млрд 3,6 1,081 млрд 5 1,14 млрд 5,5 Телекоммуникационные технологии 1,364 млрд -1,1 1,384 млрд 1,5 1,413 млрд 2,1 суммарно 3,737 млрд 0,5 3,865 млрл 3,4 4,007 млрд 3,7

Источник: Gartner

Тогда же аналитики предсказали, что рост рынка в 2021 г. окажется на уровне 3,7%, а сам он преодолеет отметку в $4 млрд. В новом прогнозе, составленном в январе 2021 г., цифры совсем другие: около $3,923 млрд, но зато сразу 6,2-процентный суммарный рост.

2022 г., по их мнению, тоже может оказаться хорошим для мирового ИТ-рынка. В прогнозе упомянут дальнейший рост на 4,6% в сравнении с предположительными результатами 2021% и преодоление объемом рынка отметки в 4,104 млрд. Главным катализатором роста снова будет корпоративное ПО, а наименьший рост, как ни странно, покажет сегмент устройств, который в 2021 г. может оказаться на втором месте. С чем в 2022 г. будут связаны такие метаморфозы, в Gartner пока не сообщают.