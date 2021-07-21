К 2025 г. появятся полноценные кибертехнологии для убийства людей

Промышленные кибератаки для убийства

Согласно прогнозу исследовательской компании Gartner, технологическое оснащение киберпреступников к 2025 г. позволит им проводить целенаправленные атаки на предприятия с конкретной целью причинения увечий и убийства людей. Аналитики прогнозируют, что использование киберпреступниками военизированных операционных технологий и других киберфизических систем только с учетом случаев смертельного исхода к 2023 г. нанесет ущерб по всему миру на сумму более $50 млрд.

По мнению аналитиков, даже если не бы не пришлось говорить о ценности человеческой жизни, затраты компаний на судебные разбирательства, компенсационные выплаты, страхование, выплаты штрафов регулирующим органам будут значительными, не говоря о гигантских репутационных потерях. В компании прогнозируют, что большинство руководителей будут нести личную ответственность за такие инциденты.

«Руководителям служб безопасности и управления рисками следует больше беспокоиться о реальных угрозах людям и окружающей среде нежели о краже информации, – сказал старший директор по исследованиям Gartner Вам Востер (Wam Voster). – Изучение опыта клиентов Gartner показывает, что компаниям ресурсоемких отраслей – таких как производство, добыча полезных ископаемых и коммунальные услуги, порой сложно определиться с подходящими для них системами контроля».

Восстание роботов, за которым торчат хакерские уши

Атаками киберпреступников на ИТ-инфраструктуру предприятий в Gartner называют стороннее злоумышленное воздействие на комплексы аппаратного и программного обеспечения, которые отслеживают или контролируют работу промышленного оборудования. На фоне цифровизации и внедрения автоматических процессов на производстве, военизированные операционные технологии также проходят свой путь эволюции, отмечают аналитики – от инцидентов для временной остановки технологического процесса на заводе до нарушения целостности промышленной среды и целенаправленного причинения физического ущерба.

К 2025 г. оснащение киберпреступников позволит им атаковать предприятия с целью убийства людей

В Gartner классифицируют инциденты безопасности в среде операционных технологий по трем основным классам мотивации: для нанесения фактического ущерба; в целях коммерческого вандализма, ведущего к снижению производительности; в целях репутационного вандализма, в итоге чего производитель признается ненадежным и не заслуживающим доверия.

Фото: Gartner Десять рекомендаций безопасности операционных технологий

Для повышения безопасности на промышленных объектах и предотвращения цифровых кибератак с целью повреждения оборудования или нанесения физического ущерба сотрудникам, в Gartner разработали десять рекомендаций, которые изложены в документе Reduce Risk to Human Life by Implementing this OT Security Control Framework («Снижение риска для жизни людей за счет реализации концепции контроля безопасности операционных технологий»).

Распределение ролей и обязанностей

Специалисты Gartner рекомендуют назначить менеджера по безопасности операционных технологий для каждого промышленного или производственного объекта. Менеджер должен отвечать за распределение и документирование ролей и обязанностей, связанных с безопасностью, для всех сотрудников, старших менеджеров и любых третьих лиц, имеющих доступ к объекту.

Обязательная профильная подготовка и информированность

Каждый сотрудник, имеющий отношение к операционным технологиям, обязан обладать необходимыми навыками для выполнения своих обязанностей. Работники на каждом объекте должны быть обучены распознавать и оценивать риски безопасности, наиболее распространенные направления распространения атак, а также натренированы на совершение конкретных действий в случае инцидента безопасности.

Внедрение и тестирование комплекса реагирования

Для каждого объекта предприятия должен быть внедрен специальный протокол управления инцидентами безопасности операционных технологий. В него должно входить четыре этапа: подготовка; обнаружение и анализ; локализация, ликвидация и восстановление; действия после инцидента.

Резервирование и аварийное восстановление

ИТ-инфраструктура предприятия должна быть оснащена надлежащими механизмами резервирования и аварийного восстановления данных. Чтобы избежать влияния физических деструктивных событий – например, пожара, следует хранить носители резервных копий отдельно от резервной системы.

Грузовые дроны и воздушные такси: какой будет Москва будущего Инновации и стартапы

Носители резервной копии должны иметь защиту от несанкционированного доступа или неправомерного использования. Для исключения фатальных событий по итогам инцидентов высокой степени серьезности, должна быть обеспечена возможность восстановления резервной копии в новой системе или виртуальной машине.

Однозначная политика в отношении портативных носителей

На предприятии должна быть внедрена политика обязательного сканирования всех портативных носителей данных, включая USB-накопители и портативные компьютеры, вне зависимости от принадлежности устройства сотруднику или стороннему посетителю – например, представителю субподрядчика или производителя оборудования.

К среде операционных технологий могут быть подключены только проверенные носители без вредоносного кода или нежелательного ПО.



Актуальная инвентаризация активов

Менеджер по безопасности должен производить инвентаризацию оборудования и ПО, задействованного в среде операционных технологий, и постоянно обновлять этот список актуальными данными.

Надлежащее разделение сетей

Сети среды операционных технологий должны быть физически или логически отделены от любой другой сети – как внутри, так и снаружи периметра ИТ-инфраструктуры предприятия. Весь сетевой трафик между операционными технологиями и остальной частью сети должен осуществляться через безопасный шлюз, при этом сессии взаимодействия с операционными технологиями должны происходить с многофакторной аутентификацией на шлюзе.

Логи и обнаружение угроз в реальном времени

Для автоматической регистрации и анализа потенциальных и фактических событий безопасности на предприятии должны быть внедрены соответствующие политики и процедуры. Они должны четко определять сроки хранения журналов безопасности и быть защищены от несанкционированного доступа или модификации.

Защищенный процесс настройки

Для всех систем, применяемых в среде операционных технологий – таких как рабочие места, серверы, сетевые устройства и устройства для выездной работы, должны быть разработаны, стандартизированы и развернуты безопасные конфигурации. ПО для безопасности рабочих мест – такое как антивирусы, должно быть установлено на всех поддерживаемых компонентах среды операционных технологий.

Верифицированный процесс установки обновлений

До развертывания среды операционных технологий необходимо внедрить процесс проверки и установки обновлений. После верификации производителями оборудования, обновления могут быть развернуты в соответствующих системах с заранее заданной периодичностью.