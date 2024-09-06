Больше трети ИT-специалистов не знают, что в России отмечается день программиста

Финтех-компания «Точка» в преддверии дня программиста провела опрос среди ИT-специалистов по всей России и выяснила, сколько из них отмечают свой профессиональный праздник, а также каким подаркам и напиткам отдают предпочтение.

Опрос проведен независимым исследовательским центром по запросу «Точки» по аудитории ИT-специалистов, проживающих в России. В нем приняли участие 12460 программистов из 16 городов-миллионников. Об этом CNews сообщили представители «Точки».

По данным опроса, каждый пятый ИT-специалист знает точную дату профессионального праздника — 256-й день в году. 27,4% опрошенных убеждены, что он проходит в первое воскресенье сентября, а 39,2% уверены, что в России он совсем не отмечается.

Несмотря на популярность сферы ИT, день программиста в России пока не распространен так широко, как день учителя или врача — 82% опрошенных его не отмечают. 10% праздновали внутри своей компании лишь однажды, а 7,8% — ежегодно устраивают корпоратив или собираются самостоятельно с коллегами.

Хотя праздник отмечает не много компаний, получать подарки ИT-специалисты все равно хотели бы. Среди самых желанных — денежные премии от начальства (48,2%), на втором месте — гаджеты или принадлежности для комфортной работы за компьютером (12,5%), а на третьем — корпоративный мерч (9%).