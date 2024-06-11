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В рейтинге переоцененных профессий программисты потеснили чиновников

Топ профессий с неоправданно высокими зарплатами возглавили депутаты, на втором месте оказались ИТ-специалисты, потеснив госслужащих. В открытом опросе сервиса по поиску работы SuperJob по заказу Russia Today приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

17% россиян считают зарплаты депутатов необоснованно высокими. На втором месте — специалисты ИТ-сектора с 13% голосов опрошенных, на третьем месте — госслужащие (8%). Интересно, что годом ранее программисты находились на третьей строке рейтинга с 6% голосов, а чиновники — на втором с 13%. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

На четвертом месте в рейтинге — топ- и мидл-менеджмент: несмотря на то, что это не профессия вовсе, а должность, 7% россиян уверены, что неоправданно высоко зарабатывают руководители и директора в различных сферах. По мнению 5% опрошенных, переоценены профессии менеджеров различных направлений, столько же россиян считают слишком высокими доходы футболистов. О больших гонорарах артистов заявляли 4%, о сверхдоходах блогеров — 3% россиян.

Еще 22% назвали переоцененными другие профессии: ими упоминались банковские работники, риелторы, юристы, маркетологи, представители бьюти-сферы, сотрудники правоохранительных органов и проч.

3% убеждены, что любой труд должен хорошо оплачиваться.

Мужчины чаще называли неоправданно высокими зарплаты депутатов и чиновников, а женщины чаще говорили о баснословных доходах блогеров.

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Цифровизация

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 377

Время проведения: 14 мая – 5 июня 2024 г.

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Телеком

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов

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