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«Работа.ру»: каждый пятый россиянин считает, что успеха в ИТ добиваются самоучки

Сервис «Работа.ру» провел исследование и выяснил, нужно ли профильное образование для построения успешной карьеры в ИТ и где лучше всего учиться на ИТ-специалиста, по мнению жителей России. В опросе приняли участие более 3 тыс. пользователей сервиса из всех регионов страны.

Большинство опрошенных жителей России (58%) считает, что для построения успешной карьеры в любой сфере, включая ИТ, необходимо иметь высшее образование. Каждый пятый (21%) считает, что успеха добиваются самоучки.

Еще 13% респондентов уверены, что для успешной карьеры в ИТ достаточно получить образование в одном из онлайн-университетов, а 8% уверены, что достаточно пройти курсы за несколько недель.

Почти половина респондентов (45%) уверена, что лучше всего учиться на ИТ-специалиста в российских вузах. 22% опрошенных считают, что необходимые навыки можно получить от занятий с опытным ментором.

При этом 13% участников исследования, полагают, что учиться на ИТ-специальности предпочтительнее в зарубежном вузе. Каждый десятый опрошенный считает, что выучиться на ИТ можно в онлайн-университет, а 4% отметили, что специальность можно получить, занимаясь дома по обучающим материалам.

В варианте «Другое» пользователи чаще всего отмечали, что не так важно место учебы, как практика и желание.

Евгений Бобков, директор по продукту «Работа.ру», сказал: «В построении успешной карьеры в ИТ большую роль играет самообразование и постоянная практика. Эта отрасль развивается быстрыми темпами, важно успевать следить за ее изменениями и вовремя получать релевантные навыки. На сайте и в мобильном приложении «Работа.ру» мы создали раздел «Профессии», где собрали информацию о самых перспективных специальностях и актуальных курсах, которые помогут не только развить уже имеющиеся навыки, но и изучить новые профессии с нуля».

«Работа.ру» — сервис для поиска работы и подбора персонала. На сервисе размещено более 21,2 млн резюме, зарегистрировано более 810 тыс. работодателей и публикуется около 200 тыс. вакансий каждый месяц.

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