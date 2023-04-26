«Работа.ру» поможет бизнесу справиться с дефицитом кадров благодаря функционалу на основе ИИ

Поиск подходящих кандидатов — один из самых сложных и долгих этапов найма для любого рекрутера. По данным исследования «Работа.ру», более 80% работодателей сталкивались с нехваткой кадров в 2022 г. Чтобы нивелировать последствия дефицита кадров на рынке труда и сделать поиск сотрудников быстрее и качественнее, «Работа.ру» обновила функцию автоподбора с использованием искусственного интеллекта для лучшего совпадения вакансий и резюме. Об этом CNews сообщили представители «Работа.ру».

Автоподбор может самостоятельно отбирать всех подходящих кандидатов — даже тех, кто сформулировал название должности иначе, чем указано в вакансии. При поиске подходящих кандидатов искусственный интеллект также учитывает особенности профессии и региона, где размещена вакансия. Все подходящие резюме будут автоматически добавлены в специальный раздел в личном кабинете работодателя.

59% опрошенных представителей российского бизнеса ожидают, что во II квартале 2023 г. по-прежнему будет наблюдаться дефицит рабочих специальностей. 31% опрошенных рекрутеров считают, что рынок труда будет спокойным, и соискатели будут неактивными. Интересно, что примерно столько же респондентов (29%) придерживаются противоположного мнения и верят, что на рынке труда появится много активных кандидатов.

Владимир Корицкий, коммерческий директор «Работа.ру»: «По данным «Работа.ру», количество вакансий на рынке труда к концу первого квартала увеличилось почти на треть, при этом соискательская активность показывает лишь незначительный рост. В этих условиях компаниям необходимо работать над качественным улучшением процессов найма: быстрее находить наиболее подходящих кандидатов. Сейчас на HR-tech рынке появляются множество продуктов, которые помогают делать поиск персонала проще. Опция автоподбора существо поможет работодателям улучшить качество подбора и находить релевантных кандидатов, особенно на «редкие» вакансии. Автоподбор также умеет моментально оповещать рекрутера о новых потенциальных кандидатах, что также сделает процесс поиска сотрудника более удобным и быстрым».

Автоподбор на «Работа.ру» автоматически включен для всех тарифов, кроме «Стандартной вакансии».

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Место проведения опроса: Россия, все округа

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Исследуемая совокупность: представители российских компаний, руководители, HR-директора, рекрутеры, HR-специалисты

Размер выборки: более 300 респондентов

Время проведения: март 2023 г.

«Работа.ру» — сервис для поиска работы и подбора персонала. На сервисе размещено более 22 млн резюме и зарегистрировано более 910 тыс. работодателей.