«Работа.ру» составила рейтинг высокооплачиваемых вакансий в сфере ИТ

Сервис «Работа.ру» изучил базу вакансий и составила рейтинг самых высокооплачиваемых предложений работы в сфере ИТ.

Один из самых высоких доходов доступен лидеру автоматизированной системы в московском Сбере — от 380 тыс. руб. ежемесячно. От соискателя требуется опыт руководства техническими специалистами, навык проектирования информационных систем, умение выявлять и закрывать технологические риски, знание стека микросервисной архитектуры, развитые коммуникативные навыки и инициативность. Специалисту предстоит взаимодействовать с проектными командами, выстраивать и оптимизировать процесс эффективного решения инцидентов, разрабатывать новые решения и стратегию развития, принимать руководящие решения в отношении сотрудников, а также нести ответственность за техническое состояние и стабильную работу автоматизированной системы. Компания предоставляет корпоративные программы для обучения, а также льготное кредитование и скидки на продукты экосистемы.

Мультистриминговый сервис в Москве ищет flutter-программиста мобильных приложений, которому готовы платить до 380 тыс. руб. в месяц. Кандидату необходимо иметь опыт работы со сторонними библиотеками, API, Git и автоматизированного тестирования и сборки, уметь писать читаемый код и создавать обширную документацию для него, знать WebRTC, понимать жизненный цикл гибкой разработки. В обязанности специалиста входит реализация модуля демонстрации экрана, UI/UX-дизайн и верстка.

В компанию по разработке авиационных симуляторов требуется программист RTS со стажем от 3 лет. Такому специалисту будут платить до 250 тыс. руб.. Для трудоустройства кандидату необходимо иметь опыт работы над играми жанра RTS или TBS, навык программирования на С++ в среде MS Visual studio, знать используемые в играх алгоритмы AI и технологии Client-Server, и владеть английским языком. Преимуществом будет выпущенные коммерческие проекты в жанре RTS и знание алгоритмов менеджмента ресурсов для экономических стратегий. Основная обязанность специалиста — создание программной составляющей стратегии в реальном времени. Эта вакансия предоставляет варианты работы в Москве или в Новосибирске.

От 220 тыс. руб. может зарабатывать опытный Linux/Devops инженер в московской сети компьютерных магазинов. Соискатель должен иметь опыт администрирования кластера Kubernetes, автоматизации рутинных действий на Bash Shell и Python, работы с Nginx, Apache, Version control systems, Infrastructure as Code, знать английский язык на уровне свободного чтения технической документации, понимать сети TCP/IP, iptables, firewall и уметь быстро разбираться в инциденте и предлагать решения. Среди обязанностей специалиста: администрирование OS Linux и миграция на новые релизы, поддержка систем мониторинга и сбора логов, участие в проекте перевода инфраструктуры на Ansible и создании системы защиты от DDOS. Компания готова помочь с переездом в Москву и предоставить общежитие для проживания.

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Кондитерский дом в Челябинске ищет программиста 1С:ERP, которому будут платить 150 тыс. руб. ежемесячно. От кандидата требуется опыт разработки в ERP не менее двух лет, знание платформы 1С и типовой конфигурации, умение писать SQL запросы и работать с СКД. Соискатель будет переносить функционал 1С:УПП на 1С:ERP и развивать его, настраивать основные НСИ и обмены с другими информационными системами и обновлять конфигурации. Программист 1С на курорте «Красная Поляна» в Сочи может зарабатывать до 110 тыс. руб. Кандидату необходимо иметь высшее образование, знать основы программирования и конфигурации 1С, уметь писать простой отчет и объяснять коллегам рабочие механизмы программы. В обязанности входит сопровождение конфигураций, написание отчетов и консультирование пользователей. Компания предоставляет корпоративный транспорт из Сочи и Адлера.

Доход от 138 тыс. руб. ежемесячно доступен инженеру по сопровождению СУБД Oracle в СберИнфра в Екатеринбурге. Для трудоустройства кандидату необходимо иметь опыт работы в области сопровождения вычислительных систем не менее двух лет, знать СУБД Oracle, возможности нижних уровней ИТ-инфраструктуры, принципов взаимной интеграции сопровождаемых элементов, технологии репликации данных и разбираться в вопросах информационной безопасности. Специалисту предстоит администрировать СУБД Oracle, выполнять запросы на обслуживание, устранять инциденты, ставить базы данных на мониторинг и участвовать в разработке автоматизации. Компания предоставляет индивидуальный план обучения для каждого сотрудника, а также организовывает корпоративные мероприятия.