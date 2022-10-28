Vivanti SlideLab — сервис оптимизации разработки CLM-презентаций

Компания Vivanti объявила о запуске сервиса типовых решений SlideLab, который позволяет оптимизировать разработку CLM-презентаций. Анонсирована стоимость разработки одного слайда в SlideLab — 15000 руб. Об этом CNews сообщилип представители Vivanti.

Vivanti — разработчик медицинского контента для омниканального и диджитал-маркетинга, CLM и e-Detailing.

Новый сервис Vivanti SlideLab подходит для проектов со «стандартным» наполнением и большим объемом шаблонной информации, но также позволяет добавлять и оригинальные слайды. Slidelab обладает возможностями кастомизации, включая выбор цветового решения, формы и цвета элементов, шрифтов и анимации. Грамотную подачу и контроль научно-медицинской информации каждого слайда обеспечивает медицинский советник Vivanti.

Директор по маркетингу и продажам Vivanti Михаил Герасимов: «Создание этого уникального для российского рынка сервиса было инициировано запросами клиентов, которые не желали идти на компромисс в отношении качества, но имели ограниченные бюджеты. Благодаря SlideLab, сегодня мы можем предложить рынку CLM-слайды, включающие медицинскую экспертизу Vivanti, созданные в сжатые сроки и по оптимизированной цене».

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Компания Vivanti основана в 2011 г. Компания предлагает CRM-CLM-решения, отвечающие всем требованиям индустрии, а также предоставляет услуги в рамках поддержки непрерывного медицинского и фармацевтического образования, управления обучением персонала, разрабатывает мульти- и омниканальные кампании.