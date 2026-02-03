Разделы

Подтверждена совместимость СХД «Аэродиск» с ОС «ОСнова»

Компания «Аэродиск», российский разработчик решений для хранения данных и виртуализации, объявила о завершении совместных испытаний и подтверждении полной совместимости линейки СХД «Аэродиск Engine AQ» с отечественной операционной системой «ОСнова».

Проверка совместимости охватила ключевые сценарии взаимодействия: работу с файловыми сервисами, интеграцию в доменную инфраструктуру, поддержку виртуализации, стабильную работу с корпоративными приложениями и СУБД. Это позволяет заказчикам создавать полностью отечественные и безопасные ИТ-комплексы на базе СХД «Аэродиск» и ОС «ОСнова».

«ОСнова» – одна из ведущих российских операционных систем, занявшая 4 место в рейтинге CNews в 2025 г. Ее отличительными чертами являются безопасная среда на базе собственного фреймворка NESS (osNova Enhanced Security (Sub)System), который не основан на SELinux и является реализацией расширенного управления доступом и мандатной/дискреционной модели.

Решение также отличают оптимальные системные требования, оперативная техническая поддержка и сертификация ФСТЭК и ФСБ России, что делает ее востребованной в государственном и корпоративном секторах.

Для «Аэродиск» сертификация совместимости с «ОСнова» – еще один шаг в построении и развитии экосистемы. Он гарантирует клиентам, что системы хранения данных компании будут стабильно работать в среде, соответствующей строгим требованиям российских регуляторов. Особенно это актуально для внедрений в финансовых институтах, государственных структурах и промышленных предприятиях, где критически важны безопасность, локализация и бесперебойность работы.

Что умеет первая в России SGRC-платформа нового поколения с ИИ
безопасность

«Подтверждение совместимости – не формальность, а результат глубокой технической работы, – отметил руководитель отдела развития продуктов компании «Аэродиск» Александр Калинин. – Наши заказчики получают готовое протестированное решение, которое объединяет производительное железо и безопасное, современное ПО. Это укрепляет доверие к российским технологическим платформам в целом».

«Подтвержденная совместимость открывает новые возможности для внедрений с партнерами и системными интеграторами, которые работают с государственными и коммерческими проектами в рамках импортозамещения. Наши продукты включены в Единый реестр российского ПО, поэтому мы рассчитываем на интенсивное сотрудничество с широким кругом заказчиков», – сказал Александр Задорнов, начальник центра управления IT-решениями НППКТ, компании-разработчика «ОСновы».

