Getblogger стал единым центром СРА-экспертизы МТС AdTech

С первого июня 2025 г. рекламодатели и клиенты Getblogger в рамках одного контракта получили доступ сразу к двум ключевым источникам CPA-трафика: к платформе по работе с блогерами и CPA-платформе с рекламными инструментами для работы с вебмастерами — владельцами различного типа площадок: сайты, телеграм каналы, кэшбек-сервисы, онлайн-витрины и т.д., на которых может быть опубликована реклама. Для клиентов CPA-сети также будет доступен кабинет с real-time аналитикой офферов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

«Развитие Getblogger строится в том числе на синергии с экспертизой материнской компании. Появление нового инструмента даст возможность Getblogger и рекламной вертикали МТС усилить позиции на рынке CPA-маркетинга. В будущем единый центр СРА-экспертизы позволит сформировать единые стандарты для работы с CPA-сетями и создавать продуктовые бандлы для разных рекламодателей», – сказала генеральный директор Getblogger Марина Кондрашова.

Главное преимущество объединения экспертизы, которое получат рекламодатели — возможность в рамках одного контракта работать как с блогерами, так и с профессиональными вебмастерами, выбирая оптимальные форматы взаимодействия для каждой аудитории. Блогеры и вебмастера получат увеличенное количество актуальных предложений от рекламодателей.

«Благодаря прозрачной системе аналитики рекламодатели, вебмастера, а затем и блогеры смогут мгновенно оценивать эффективность рекламных размещений, получая отображение статусов конверсий в реальном времени и отчеты по переходам и доходу. Это позволит оптимизировать рекламные кампании, чтобы увеличить количество и качество трафика, что, в свою очередь, повысит запрос на использование таких форматов от рекламодателей. При этом рекламодатели смогут видеть источники трафика и контролировать всю воронку. Такой подход обеспечит максимальную отдачу от каждого вложенного рубля и позволит достичь желаемых показателей конверсии», – сказала генеральный директор Getblogger Марина Кондрашова.