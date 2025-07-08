«Раппорто» запустила новый продукт «Мобильная Реклама».

«Мобильная Реклама» — продукт, разработанный для таргетированного привлечения клиентов через SMS-рассылки от операторов сотовой связи. Его особенность заключается в возможности одновременно запускать рекламные кампании по базам всех крупнейших операторов. Об этом CNews сообщили представители компании «Раппорто».

Новый продукт ориентирован на малый и средний бизнес и помогает привлекать новую аудиторию, ранее не контактировавшую с компанией. В одном рекламном кабинете можно управлять кампаниями от нескольких юридических лиц.

Таргетировать рассылки можно по геоданным, образу жизни, интересам, продвинутому таргетингу Big Data, а также прочим параметрам аудитории. Можно выбрать комбинацию таргетов, которые настраиваются как по историческим данным, так и срабатывающим в момент совершения целевого действия.

Особенность продукта заключается в том, что для отправки SMS обычно требуется согласие абонента. Однако при рассылках по базам операторов такое согласие уже получено, что исключает риск штрафных санкций для пользователей «Мобильной Рекламы».

Еще одна функция продукта — возможность зарегистрировать уникальное имя отправителя, под которым абоненты видят входящие SMS. Обычно регистрация имени требует согласования с оператором и подачи документов, но в личном кабинете «Мобильная Реклама» этот процесс автоматизирован. Использование уникального имени повышает вероятность открытия сообщений, так как рассылки от общих каналов часто игнорируются или отключаются пользователями.

В личном кабинете «Мобильной Рекламы» представлен прайс-лист, который позволяет пользователям сразу видеть стоимость рассылок и прогнозировать бюджет. Пополнение рекламного баланса доступно как с помощью банковской карты, так и по реквизитам. Результаты каждой кампании отображаются в разрезе: количество отправленных сообщений, затраты, клики и другие ключевые метрики. Для пользователей разработан подробный гайд по работе с продуктом, который можно получить по запросу.

Давид Цомаев, директор по новым продуктам компании «Раппорто»: «Мы создали продукт, в котором все понятно и удобно для клиента, сделав особый упор на UX. Наша задача — дать предпринимателям возможность самостоятельно настраивать таргетированные рекламные кампании за пару кликов, без привлечения специалистов. При разработке мы опирались на исследования и общение с клиентами, чтобы глубже понять их потребности и предложить эффективное решение. Главное преимущество нового продукта — отсутствие необходимости разбираться в настройках личных кабинетов разных операторов: весь процесс проходит в едином удобном интерфейсе».

Новый продукт «Мобильная Реклама» уже доступен для всех предпринимателей. Для начала работы достаточно зарегистрироваться в личном кабинете и запустить первую таргетированную рассылку.