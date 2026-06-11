Россиянам запретили быстро расторгать договора с сотовыми операторами

Депутаты запретили сотовым абонентам расторгать договора ранее, чем через 90 дней после их заключения. В то же время законодатели отказались от идеи блокировать телефонный аппарат при смене его владельца, массового запрета входящих звонков из-за границы, а также от регулирования виртуальных АТС, SIM-боксов и создания системы страховой принадлежности IP-адресов. Кроме того, вместо обязательной переписи «детских» SIM-карт родителям предлагается в добровольном порядке сообщить о передаче их SIM-карт детям.

Второй пакет законов о борьбе с мошенничеством

Госдума приняла во втором и третьем чтениях второй пакет поправок в законодательство, направленных на борьбу с мошенническим в сфере ИКТ («Антифрод-2»). Документ был разработан Правительством.

Первый пакет был принят весной 2025 г. Тогда главным итогом стало создание ГИС (государственной информационной системы») «Антифрод», за работу которой отвечает Минцифры.

Нынешний документ представляет из себя поправки в законы «О связи», «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «О защите прав потребителей», «Об электронной подписи», «О Центральном банке», «О банках и банковской деятельности», «О национальной платежной системе» и «О создании ГИС противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием ИКТ».

Запрет на быстрое расторжение договора на оказание услуг сотовой связи

Пакет «Антифрод-2» был принят в первом чтении в ферале 2026 г.

David Barber / Pexels Депутаты запретили сотовым абонентам расторгать договора ранее, чем через 90 дней после их заключения, но отказались от идеи блокировать телефонный аппарат при смене его владельца, массового запрета входящих звонков из-за границы и от других прекрасных идей

С тех пор в законопроект были внесены значительные изменения. В частности, физическое лицо, являющиеся абонентом услуг сотовой связи, сможет расторгнуть договор не ранее, чем через 90 дней после заключения. Впрочем, если абонент не дождется этого срока и потребует расторгнуть договор, то сотовый оператор обязан приостановить оказание услуг и перестать взимать плату с абоненту.

Дополняется статья о регулировании массовых вызовов. Данная норма появилась в законе в 2025 г., массовые вызовы могут осуществлять только с согласия абонента, и абонент может от них отказаться. Без согласия абонента массовые вызовы считаются незаконными, исключая вызовы от органов государственной и муниципальной власти, подведомственных им организаций и иных организаций, определенных Правительством.

Сейчас список исключений, когда массовые вызовы можно совершать без информирования абонента, дополняется пунктами о возможности совершении вызовов в целях информирования абонента в случаях, предусмотренных законодательством, нормативными актами Правительства и Президента и Центробанка. Заказчик таких вызовов должно проинформировать абонента об основаниях для звонка и его праве сообщить свое несогласие с этим.

Также массовые вызовы без согласия абонента можно будет осуществлять по инициативе кредитных организаций в целях информировании абонентов на основании договоров с ними в случаях, предусмотренных законодательством и нормативными актами, в том числе в целях обеспечения безопасности граждан для предотвращения совершении операций без согласия клиента и противодействия правонарушениям, совершенным с использованием ИКТ. Заказчик таких вызовов должен проинформировать абонента об основании для этого.

Указанные типы вызовов осуществляются без взимания платы. Для остальных случаях массовых вызовов, право на осуществление которых предусмотрено законодательством, предельный размер платы установит Минцифры.

Добровольный запрет на входящие вызовы из-за границы

Версия законопроекта, принятая в первом чтении, предполагала введение запрета по умолчанию на прием входящих вызовов за границы. Их можно было бы осуществлять только с согласия абонента. В финальной версии данная норма была модифицирована: теперь абонент вправе установить запрет на прием звонков из-за границы и из иностранного плана нумерации. Операторы связи должны будут передавать на пользовательское оборудование информацию об инициировании соединения из-за границы.

Как и запрет на заключение договоров на оказание услуг сотовой связи, запрет на прием звонков из-за границы можно будет установить с помощью ЕПГУ (Единый портал государственных и муниципальных услуг) и и с помощью визита в МФЦ (многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных услуг). В финальной версии законопроекта предполагалось разрешить устанавливать запрет на заключение договоров на оказание услуг сотовой связи также и через Госключ, а возможность снятия запрета обеспечить через ЕПГУ. Однако в итоге от этой нормы отказались.

Первоначальная версия законопроекта предполагала, что абоненты сотовой связи должны будут сообщать операторам о факте передаче этих номеров их детям. Обработка таких сведений должны была обрабатывать в ГИС мониторинга исполнения операторами связи обязанностей при оказании услуг связи, созданной Роскомнадзором. Со своей стороны, согласно предполагавшим поправкам в 149-ФЗ ОРИ (организаторы обмена информацией, владельцы программ и сайтов для обмена сообщениями и размещения информации) должны были бы проводить проверку факта использования номера, используемого для идентификации пользователя, несовершеннолетним.

В финальной версии законопроекта эта норма стала мягче. Абонент будет лишь вправе сообщить сотовому оператору о факте использования его номера несовершеннолетним с указанием его возраста. Особенности оказания услуг связи несовершеннолетним установит Правительство. При этом поправки в 149-ФЗ относительно требований к ОРИ были исключены.

База данных IMEI-номеров

В принятом закона сохранилась статья о создании базы данных идентификаторов пользовательского оборудования, предполагающую «перепись» IMEI-номеров сотовых телефонов. В ней будут содержаться сведения о разрешенных и запрещенных для использования на территории России сотовых телефонах. Правила функционирования и требования к данной базе установит Правительство, порядок взаимодействия операторов сотовой связи и базы данных установит Минцифры.

В первоначальной версии законопроекта данную систему планировалось называть Центральной базой данных идентификаторов пользовательского оборудования, разрешенных для использования на территории России.

Сведения об IMEI-номерах в базу данных будут вносится уполномоченными Правительством органами власти и оператора сотовой связи. Порядок внесения изменений в базу данных установит Правительство. В первоначальной версии законопроекта говорилось, что сотовые операторы могут оказывать услуги только аппаратам, чьи IME-указаны в данной базе. Но тогда говорилось, что сама база данных будет относится будет относится к разрешенным аппаратам. Также первоначально предполагалось, что сотовые операторы не смогут оказывать услуги абонента, если используемое ими оборудование зарегистрировано за другими абонентами, теперь от этой нормы отказались.

Идеи по регулированию услуг связи, от которых отказались

Меняется норма Закона «О связи» о том, что ввоз радиоэлектронного оборудования для нужд государственной власти, обороны, безопасности государства и обеспечения правопорядка, осуществляется на основании разрешение, выделенных ФСО (Федеральная служба охраны) и Минобороны. Теперь Минобороны заменятся на ФСБ

Целый поправок в Закон «О связи», которые были приятны в первом чтении, были исключены из финальной версии документа. Так, предполагалось ввести регулирование виртуальных телефонных станций (ВТС). Такие станции должны были бы размещаться на территории России, доступ к ним можно было бы осуществлять только с российских IP-адресов. При использование IP-адресов хостинг-провайдеров такие провайдеры должны быть включены в соответствующий реестр Роскомнадзора, причем отдельным образом должны были отмечать IP-адреса хостинг-провайдеров, предназначенные для доступа к ВТС.

Физическому лицу можно было бы выделить не более 10 номеров с использованием ВТС. Корпоративные абоненты и индивидуальные предприниматели (ИП) должны были бы оплачивать услуги ВТС только безналичным способом путем переводов со своих расчетных счетов. Для контроля данных требований Роскомнадзор должен был бы создать систему страховой принадлежности об IP-адресах.

От этих норм было решено отказаться. Осталось лишь указание на то, что операторы связи должны передавать Роскомнадзор данные об абонентах - пользователях ВТС и используемых ими IP-адресах.

Также из финальной версии закона была исключена норма о регулировании работы SIM-боксов. Предполагалось, что устройства с более чем четырьмя модулями SIM-карт могут использоваться только юридическими лицами и ИП при условии указании ими целей использования данных устройств. Также доступ к таким устройствах могли иметь только сотрудники данных организаций.

Выявление и блокирование телефонных номеров, используемых для мошенничества

В Законе «О создании ГИС противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием ИКТ» (ГИС «Антфирод») вводятся ряд обязанностей для операторов связи по противодействию мошенничеству. Операторы связи должны выявлять телефонные номера, которые используются для голосовых вызовов и отправки SMS и имеют признаки мошенничества, а также телефонные номера, на которые совершаются телефонные вызовы и направляются SMS с признаками мошенничества. В обоих случаях критерии установит правительство по согласованию с ФСБ и Центробанком.

Для номеров, заподозренных в мошенничестве, оператор связи приостанавливает оказание услуг связи и услуг по пропуск травка в отношении данного номера, а также приостанавливает оказание услуг по всем телефонным номером по соответствующему договору (в том числе всем номерам абонента - юридического лица). Время приостановления оказания услуг определяет Правительство.

Также в рамках поправок к данному закону было установлено, что владелец мессенджера Max может осуществлять идентификацию пользователей путем определения абонентского номера сотовой связи с помощью ГИС Роскомнадзора по гонит рингу исполнения операторами связи обязанностей при оказании услуг связи.

Согласно поправкам в Закон «О защите прав потребителей», одобренный в ходе II чтения, запрещается продажа оборудования иностранных спутниковых систем связи, не имеющих разрешения на работы в России. К таковым относится Starlink и OneWeb. Запрет на ввоз оборудования данных систем был введен в рамках первого антимошеннического закона в 2025 г. Кроме того, товарные агрегаторы должны будут подключаться к ГИС «Антифрод».

Запрет для хостинг-провайдеров на взаимодействие с запрещенным VPN-сервисами

Согласно поправкам в Закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», одобренный в ходе второго чтения, провайдерам хостинга запрещается предоставлять услуги VPN-сервисам, которые не подключились к информационной системе Роскомнадзора с перечнем запрещенных сайтов и, соответственно, обеспечивают доступ к запрещенным ресурсам.

Одновременно запрещается доступ к сайтам с информацией о продаже оборудования иностранных спутниковых систем связи, не имеющих разрешения на работу в России. Кроме того, запрещается доступ к сайтам, содержащим сведения о программах для неправомерного доступа, уничтожения, модификации, блокирования, копирования, предоставления и распространения информация (данная норма появилась еще в первом чтении).

В то же время из ранее одобренный в первом чтении поправок в 149-ФЗ была исключена норма о том, что Правительство установит случае, когда авторизация пользователя информационного ресурса может осуществляться только с адресов электронной почты из российской доменной зоны.

В 2023 г. законодатели уже запретили использовать российским сайтам иностранные средства авторизации (Apple ID, Google ID и пр.), но запрета на использование в качестве логина адреса электронной почты на зарубежном сервере нет.

Также была исключена норма о том, что Правительство утвердит перечень юридически значимых действий в сети интернет, для подтверждения которых нужно будет использовать код из SMS или сообщения в мессенджере Max.

Также было решено отказаться от запрета на доступ к сайтам, вводящим в заблуждение пользователей сети интернет и распространяет под видом достоверной сообщения, которые создают угрозу причинения имущественного ущерба указанным пользователям и получения неправомерного доступа к персональным данным таких пользователей.

Были исключены нормы о том, что провайдеры хостинга, владельцы социальных сетей, классифайдов и мессенджеров при взаимодействии с ГИС «Антифрод» должны предпринимать меры для презрения правонарушений, связанных с ИКТ, и передавать в данную систему сведения о признаках совершения противоправных действий.