Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199978
ИКТ 15457
Организации 11793
Ведомства 1511
Ассоциации 1114
Технологии 3585
Системы 27056
Персоны 87330
География 3121
Статьи 1582
Пресса 1327
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2831
Мероприятия 895

Thales Alenia Space Alcatel SpaceCom Alcatel Space Spacebus

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


10.12.2012 Запуск спутника с помощью «Бриз-М» в очередной раз оказался неудачным 1
25.11.2009 Eutelsat W7: успешный запуск 1
20.10.2009 На Байконур доставлен космический аппарат Eutelsat W7 1
19.03.2009 Запуск спутника Eutelsat W2A перенесен на 30 марта 1
03.03.2009 На Байконуре готовятся к следующему старту ракеты "Протон" 1
10.12.2008 Произведён успешный запуск спутника Ciel II 2
12.11.2008 Спутник Ciel II доставлен на Байконур 3
08.04.2008 Спутники системы Глонасс являются российскими лишь отчасти 1
18.03.2008 Спутники-иномарки начинают собирать в России 1
14.12.2007 В российских спутниках станет больше французского 2
10.07.2007 Франция и Китай обошли американское эмбарго в космосе 1
10.05.2007 Ariane 5: очередной успешный пуск 1
20.02.2007 "Протон-М" выведет на орбиту канадский спутник Ciel-2 1
23.08.2006 Корейский военный спутник успешно выведен на орбиту 1
23.08.2006 Корейский военный спутник успешно выведен на орбиту 1
07.07.2006 Французский военный спутник Syracuse 3B запустят в августе 1
07.07.2006 Французский военный спутник Syracuse 3B запустят в августе 1
30.06.2006 Франция запустит тяжелый военный спутник 1
30.06.2006 Франция запустит тяжелый военный спутник 1
29.12.2005 С Байконура запущен американский телекоммуникационный спутник Worldsat 3 1
26.12.2005 Запуск Worldsat 3 ракетой-носителем "Протон-М" запланирован на 29 декабря 1
14.12.2005 На Байконур доставлен новый комплект приборов разгонного блока "Бриз-М" для запуска спутника Worldsat 3 1
09.12.2005 Запуск спутника АМС-23 отложен 1
06.12.2005 Запуск спутника Worldsat 3 ракетой-носителем "Протон-М" перенесен на более поздний срок 1
24.11.2005 Запуск Worldsat 3 ракетой "Протон-М" запланирован на 6 декабря 1
12.10.2005 Запуск спутника Worldsat 3 ракетой-носителем "Протон-М" запланирован на 1 декабря 1
14.04.2005 Спутник Apstar VI запущен в Китае 1
06.09.2004 Alcatel запустит первый спутник на платформе Spacebus 4000 2
26.03.2003 Alcatel построил спутник для Americom, сократил штат 1
23.12.2002 Alcatel Space построит спутник для Южной Кореи 1
26.11.2002 Alcatel: спутник "Астра-1К" находится под контролем 1
26.11.2002 Спутник связи "Астра-1К" не вышел на целевую орбиту 1
26.11.2002 Спутник "Астра-1К" потерялся 1
30.10.2002 Самый крупный в мире спутник связи отправлен с завода Alcatel Space на российский космодром Байконур 1
23.09.2002 Одиннадцатый спутник Alcatel Space вышел на орбиту 1
03.07.2002 Ракета Ariane 5 выведет в пятницу на орбиту два новых телекоммуникационных спутника 1
28.05.2002 Alcatel Space приступила к созданию спутника связи для бразильского оператора Star One 1
13.03.2002 Alcatel Space построит спутник для SES Americom 1
18.07.2000 Alcatel Space выиграла контракт на построение 4-х спутников для GE Americom 1

Публикаций - 40, упоминаний - 45

Thales Alenia Space и организации, системы, технологии, персоны:

Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 20
SES Networks - SES S.A. - SES Global - SES Astra - Société Européenne des Satellites 124 16
SES Networks - SES Americom 23 9
SES Networks - SES Astra - SES Sirius - NSAB - Nordic Satellite AB 112 8
SES Networks - Ciel Satellite Group 16 3
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 599 3
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 248 3
Thales Group 143 3
Hispasat 18 2
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 134 2
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 130 2
DISH Network - EchoStar Communications - EchoStar Orbital Corporation - EchoStar Technologies Corporation 104 1
China Satcom - ChinaSat - China Satellite Communications - China Satellite Network Group - China Telecommunications Broadcast Satellite 11 1
Telesat - Telesat Canada - Loral Skynet - AT&T Skynet 50 1
9621 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9520 1
OneWeb - WorldVU 46 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 622 1
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 742 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 1
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 195 1
Thuraya - Thuraya Telecommunications - Thuraya Satellite Telecommunications Company - Турайя 80 1
Viasat Group S.p.A. - Viasat Global - Виасат Глобал 96 1
KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel - KTFT - KTF Technologies - KT ICOM 267 1
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 140 1
SES Networks - O3b Networks 8 1
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 34
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 6
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 5
ILS - International Launch Services 61 4
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 2
ЕКА Топливная компания 148 2
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 71 2
Роскосмос - Байконур ФКЦ - Федеральный космический центр 85 1
Lockheed Martin Space - Lockheed Martin Commercial Space Systems - Локхид Мартин Коммершл Спэйс Системз 37 1
Газпром ПАО 1495 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 1
Lockheed Martin 778 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3204 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 428 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1416 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10270 31
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7397 21
РЛС - Ku-диапазон - диапазон частот сантиметровых длин волн, используемых в спутниковом телевидении 185 12
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5925 5
Космодром - Spaceport - Launch Complex - Missile launch facility 408 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23002 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9672 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9809 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26393 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4186 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9338 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11566 2
Intranet - Интранет - Интрасеть 798 2
Радиосвязь и радиовещание - Сети проводного радиовещания - Радиотрансляционная сеть - Ретранслятор, ретрансляция - Repeater - оборудование связи, два или более радиопередатчика, удалённых друг от друга на большие расстояния 298 2
Транспондер - Transponder - Transmitter-responder - передатчик-ответчик - радиоответчик 537 2
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3958 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6480 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3075 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8714 2
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 930 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25954 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3434 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29755 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18396 1
Телевидение мобильное - Mobile television - Mobile Multimedia Broadcasting 428 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2432 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2095 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18209 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1068 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26432 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1454 1
H.265 - HEVC - High Efficiency Video Coding - высокоэффективное кодирование видеоизображений 220 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг 1431 1
РЛС - Ka-диапазон - сантиметровые и миллиметровых длины волн для спутниковой радиосвязи и радиолокации 63 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1224 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3431 1
Космодром Байконур 1072 16
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 15
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 246 13
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 178 8
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 195 6
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 155 4
Airbus EADS Astrium - Eurostar 43 3
Южмаш - Зенит - советская двухступенчатая ракета-носитель среднего класса 110 2
Роскосмос - ВНИИЭМ - Канопус-В - серия российских спутников дистанционного зондирования Земли 35 2
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 393 2
Intelsat - телекоммуникационные спутники 109 1
Космическая связь - Экспресс-МД - Система спутников 33 1
SES Networks - SES New Skies NSS 6 1
CNSA XSLC - Xichang Satellite Launch Center - космодром Сичан 38 1
РЦКС - KazSat - КазСат - телекоммуникационный геостационарный спутник 72 1
Газпром космические системы - Ямал - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 125 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2979 1
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 145 1
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-124 Руслан - транспортный самолет-гигант 69 1
Глонасс-К - ОКР Ураган-К - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 41 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5259 1
Косенко Виктор 5 1
Jaeger Blaise - Жеже Блез 2 1
Европа 24990 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54843 18
Франция - Французская Республика 8183 18
Россия - РФ - Российская федерация 166858 16
Америка Южная 884 10
Казахстан - Республика 6073 9
Азия - Азиатский регион 5932 7
Испания - Королевство 3842 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47720 6
Африка - Африканский регион 3645 6
Франция - Гвиана - Французская Гвиана 178 6
Канада 5085 4
Ближний Восток 3157 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3416 4
Португалия - Португальская Республика 958 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4209 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13832 3
Южная Корея - Республика 7066 3
Япония 13818 3
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 3
Германия - Федеративная Республика 13242 3
Италия - Итальянская Республика 4511 3
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 327 3
Франция - Канны 114 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19223 2
Бельгия - Королевство 1196 2
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 538 2
Люксембург Великое Герцогство 447 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 2
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 778 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - CCSFS - Cape Canaveral Space Force Station - Cape Canaveral Air Force Station - Space Coast - База Космических сил на мысе Канаверал 251 1
Средний Восток - Трансконтинентальный регион с центром в Западной Азии и Египте 168 1
Земля - планета Солнечной системы 10881 1
Польша - Республика 2034 1
Бразилия - Федеративная Республика 2526 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14826 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1941 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1439 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1691 1
США - Флорида 787 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57904 8
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9122 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33892 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8274 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53662 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6714 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4037 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 384 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4683 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6797 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4001 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16146 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4807 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11574 9
Space Daily 528 4
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
SpaceNews 73 2
Казахстан Сегодня 310 1
DW - Deutsche Welle - Немецкая волна 70 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8633 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467505, в очереди разбора - 725381.
Создано именных указателей - 199978.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Лучшие ноутбуки для школы и университета в 2026 году: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны для школьников в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще