Itglobal.com расширил GPU-инфраструктуру на фоне роста спроса на ИИ-инфраструктуру

Itglobal.com (международное облачное направление корпорации ITG) в пять раз увеличил мощности GPU-кластера на базе ускорителей Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell Server Edition по сравнению с 2025 г., а также в 3,5 раза расширил кластер на базе Nvidia H200. Расширение инфраструктуры стало прямым ответом на рост запросов корпоративных заказчиков: по данным компании, спрос на GPU-инфраструктуру в I квартале 2026 г. вырос на 20%.

Драйвером спроса на RTX Pro 6000 Blackwell Server Edition стала универсальность ускорителя: он покрывает большинство типовых корпоративных сценариев — обучение моделей, инференс, 3D-рендеринг и высокопроизводительные вычисления. Это позволяет не менять инфраструктуру при расширении задач. В I квартале 2026 г. на ускоритель пришлось 75% всех запросов, связанных с GPU-инфраструктурой.

RTX Pro 6000 Blackwell Server Edition построен на архитектуре Blackwell и оснащен 96 ГБ памяти GDDR7. По сравнению с ускорителями поколения Ada Lovelace видеокарта обеспечивает более чем пятикратный прирост пропускной способности в задачах инференса и более чем трёхкратный в задачах генерации text-to-video. Технология vGPU с поддержкой MIG (Multi-Instance GPU) позволяет гибко использовать ресурсы видеокарты: как выделять полный профиль под одну задачу, так и разделять его на аппаратно изолированные инстансы с индивидуально настроенным объемом памяти и вычислительной мощности. Расширение кластера ускорителей Nvidia H200 стало ответом на стабильно высокий спрос со стороны корпоративных заказчиков. Благодаря 141 ГБ быстрой памяти HBM3e эти графические процессоры остаются наиболее востребованным и проверенным решением для обучения и инференса больших языковых моделей (LLM), критичных к объему VRAM. Технология NVLink объединяет до 8 плат в форм-факторе SXM (или до 4 в исполнении PCIe) внутри одного узла в единое адресное пространство емкостью до 1,1 ТБ. Такой подход позволяет разворачивать LLM с десятками миллиардов параметров без необходимости сложного шардирования между серверами

«Рост спроса на аренду GPU-инфраструктуры во многом связан с тем, что поколения графических ускорителей сменяются быстрее, чем окупаются капитальные вложения в собственное оборудование. Корпоративные заказчики всё чаще предпочитают получать актуальные ускорители как сервис, а не замораживать бюджет в инфраструктуре. Доступ к разным классам GPU в одном облаке — H200 под тяжёлые LLM, RTX Pro 6000 Blackwell под инференс, задачи компьютерного зрения и рендеринг — позволяет распределять нагрузки по стоимости и не переплачивать за избыточную производительность. Параллельно мы развиваем сервис AI as a Service: это другая модель потребления, в которой заказчик получает готовый инструмент для работы с LLM — с контролем доступа, защитой от утечки чувствительных данных в публичные модели и прозрачной стоимостью использования», — сказал Евгений Свидерский, директор облачного направления Itglobal.com, корпорация ITG.