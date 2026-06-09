Разделы

Облака Искусственный интеллект
|

Itglobal.com расширил GPU-инфраструктуру на фоне роста спроса на ИИ-инфраструктуру

Itglobal.com (международное облачное направление корпорации ITG) в пять раз увеличил мощности GPU-кластера на базе ускорителей Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell Server Edition по сравнению с 2025 г., а также в 3,5 раза расширил кластер на базе Nvidia H200. Расширение инфраструктуры стало прямым ответом на рост запросов корпоративных заказчиков: по данным компании, спрос на GPU-инфраструктуру в I квартале 2026 г. вырос на 20%.

Драйвером спроса на RTX Pro 6000 Blackwell Server Edition стала универсальность ускорителя: он покрывает большинство типовых корпоративных сценариев — обучение моделей, инференс, 3D-рендеринг и высокопроизводительные вычисления. Это позволяет не менять инфраструктуру при расширении задач. В I квартале 2026 г. на ускоритель пришлось 75% всех запросов, связанных с GPU-инфраструктурой.

Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews
Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews

RTX Pro 6000 Blackwell Server Edition построен на архитектуре Blackwell и оснащен 96 ГБ памяти GDDR7. По сравнению с ускорителями поколения Ada Lovelace видеокарта обеспечивает более чем пятикратный прирост пропускной способности в задачах инференса и более чем трёхкратный в задачах генерации text-to-video. Технология vGPU с поддержкой MIG (Multi-Instance GPU) позволяет гибко использовать ресурсы видеокарты: как выделять полный профиль под одну задачу, так и разделять его на аппаратно изолированные инстансы с индивидуально настроенным объемом памяти и вычислительной мощности. Расширение кластера ускорителей Nvidia H200 стало ответом на стабильно высокий спрос со стороны корпоративных заказчиков. Благодаря 141 ГБ быстрой памяти HBM3e эти графические процессоры остаются наиболее востребованным и проверенным решением для обучения и инференса больших языковых моделей (LLM), критичных к объему VRAM. Технология NVLink объединяет до 8 плат в форм-факторе SXM (или до 4 в исполнении PCIe) внутри одного узла в единое адресное пространство емкостью до 1,1 ТБ. Такой подход позволяет разворачивать LLM с десятками миллиардов параметров без необходимости сложного шардирования между серверами

«Рост спроса на аренду GPU-инфраструктуры во многом связан с тем, что поколения графических ускорителей сменяются быстрее, чем окупаются капитальные вложения в собственное оборудование. Корпоративные заказчики всё чаще предпочитают получать актуальные ускорители как сервис, а не замораживать бюджет в инфраструктуре. Доступ к разным классам GPU в одном облаке — H200 под тяжёлые LLM, RTX Pro 6000 Blackwell под инференс, задачи компьютерного зрения и рендеринг — позволяет распределять нагрузки по стоимости и не переплачивать за избыточную производительность. Параллельно мы развиваем сервис AI as a Service: это другая модель потребления, в которой заказчик получает готовый инструмент для работы с LLM — с контролем доступа, защитой от утечки чувствительных данных в публичные модели и прозрачной стоимостью использования», — сказал Евгений Свидерский, директор облачного направления Itglobal.com, корпорация ITG.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Единая платформа для управления ИТ-инфраструктурой заменяет десятки разрозненных решений

Глава и сооснователь Dropbox ушел в отставку после 19 лет в должности. Его обвинили в захвате власти

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

РТК-ЦОД запустил размещение клиентского оборудования в зоне внешних подключений «Облака КИИ»

Сотрудники крупного девелопера перестали «теряться» на удаленных объектах благодаря единой системе контроля

Basis Cloud Control научилcя переносить виртуальные ЦОД между проектами разных клиентов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса Dreame X60 Ultra Complete: апгрейд флагмана

Лучшие медиаплееры и ТВ-приставки в 2026 году: хиты продаж

Сравнение типов и видов клавиатур: какую выбрать?

Показать еще

Наука

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина
Показать еще