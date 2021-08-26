Прогноз: дефицит компонентов ИТ-инфраструктуры повысит спрос на облака

Глобальная нехватка двух ключевых компонентов ИТ-инфраструктуры – микрочипов и дисков для систем хранения данных – может спровоцировать увеличение спроса на облака в России в начале 2022 г. По оценке Linxdatacenter, спрос может вырасти на 15-20%.

Аналитики TrendForce оценивают текущие объемы мирового спроса на микрочипы на 10–30% выше доступного предложения по различным позициям. Сроки ожидания поставок для крупных производителей электроники уже достигают четырех месяцев, более мелким игрокам приходится ждать до года. На этом фоне растут цены как на микрочипы, так и на конечные продукты, создаваемые на их основе.

Помимо ситуации с чипами, на рынок систем хранения данных влияет появление новой криптовалюты Chia, которая майнится на NVMe-дисках. В отличие от классических криптовалют, полагающихся на ресурсы видеокарт, Chia требует пространства СХД.

TrendForce также подчеркивает, что поставки твердотельных накопителей снижаются из-за нехватки контроллеров флеш-памяти NAND.

Поставщики контроллеров фиксировали дефицит уже в конце 2020 г. Крупные производители, включая TSMC и Samsung, не справлялись с удовлетворением возросшего спроса из-за пандемии, которая привела к проблемам вплоть до временной остановки производства.

Текущий дефицит микрочипов и SSD уже затронул сферу потребительской электроники и автомобильную промышленность, но рано или поздно отразится и на рынке корпоративной ИТ-инфраструктуры.

«По нашим оценкам, до России эти тренды могут докатиться к началу 2022 г. Наша страна включена в цепочку глобальных поставок, поэтому отечественные компании в полной мере ощутят влияние глобальных перебоев с комплектующими ИТ-инфраструктуры. Например, спрос на СХД в России после резкого роста в 2016 г., когда закон Яровой начал обсуждаться, сегодня замедлился – первичная волна прошла, все закупили необходимое оборудование. Ресурсов уже развернутых СХД до недавнего времени хватало, но в свете упомянутых факторов это равновесие может пошатнуться», – сказал директор по продажам компании Linxdatacenter Роман Шулимов.

По его словам, в выигрыше окажутся компании, успевшие провести апгрейд «железа» – ЦОДы, облачные провайдеры, крупный бизнес и госструктуры с обширной ИТ-инфраструктурой.

«Остальные, если не обеспечат запас прочности инфраструктурных мощностей, столкнутся с последствиями грядущего дефицита. Единственным выходом для них станут ИТ-ресурсы внешнего провайдера», – отметил Роман Шулимов.

Linxdatacenter прогнозирует в итоге скачок спроса на облачные ресурсы. По оценкам компании, из-за разрыва между потребностями бизнеса в цифровизации и доступной ИТ-инфраструктурой рост спроса на облака в России может составить 15-20% в I квартале 2022 г.

«Сегодня все работают с данными, увеличивается их объем, растут требования к их качеству, структура усложняется – дефицит СХД и чипов для обработки массивов информации может стать нерешаемой проблемой для многих организаций. Облачные провайдеры же обладают как необходимыми компетенциями, так и актуальными платформами для выделения необходимых ресурсов», – сказал Роман Шулимов.