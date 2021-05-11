В России в разы подорожали жесткие диски

В России зафиксирован невероятный рост цен на жесткие диски из-за взлета популярности криптовалюты Chia, которая добывается при помощи накопителей. Стоимость некоторых моделей превысила 60 тыс. руб. и в дальнейшем эта ситуация может спровоцировать подорожание компьютеров.

«Золотые» винчестеры

На российском компьютерном рынке начался стремительный рост цен на жесткие диски. Некоторые модели подорожали вдвое, тогда как другие – почти в три раза.

Как пишут «Ведомости», чем больше емкость винчестера, тем сильнее выросла его цена. Например, некоторые 10-терабайтные HDD, в начале апреля 2021 г. продававшиеся за 30 тыс. руб., теперь придется покупать за 90 тыс. Другие стоят в пределах 61 тыс. руб. – в такую сумму «Ситилинк» оценивает накопитель WD Gold WD102KRYZ на 10 ТБ.

В то же время винчестеры на 8 ТБ стоят от 40 тыс. руб. против прежних 20 тыс. руб. Причина подорожания пока не установлена, но, по версии ряда источников издания, это напрямую связано с криптовалютой Chia, для майнинга которой используются не видеокарты, как в случае с тем же биткоином, а носители информации.

«Ведомости» сообщают, что цены на жесткие диски подскочили как в офлайновых точках продаж, так и на интернет-платформах. Это коснулось, например, «Яндекс.маркета» и Ozon – старейшего российского онлайн-магазина, запущенного еще в 1998 г. Некоторые модели всего за месяц успели не только подорожать, но и стать дефицитом.

Купить новый жесткий диск в России с каждым днем становится все сложнее

Связь между ростом российских цен на винчестеры и криптовалютой Chia увидела и руководитель направления «Компьютеры и ноутбуки» Ozon Наталья Селихова. Она рассказала изданию, что с 20 по 30 апреля 2021 г. объем всех купленных в мире достиг 800 ПБ, хотя в предыдущей декаде месяца он не превышал 400 ПБ.

О самой криптовалюте Chia стало известно в середине апреля 2021 г. Торговаться на криптобиржах она начала в первых числах мая 2021 г.

Кто придумал Chia

За криптовалютой Chia стоит один человек – программист Брэм Коэн (Bram Cohen). За его плечами несколько общеизвестных программных разработок, самая популярна из которых – это протокол BitTorrent.

Данный протокол является основой всех современных торрентов, в том числе и российских, но, в отличие от Chia, рост цен на накопители он не провоцирует. Свое новое творение Коэн называет «экологически чистой криптовалютой» (environmentally-friendly cryptocurrency), сравнивая ее с «грязными» биткоином и другими «классическими» токенами. Для их добычи нужно гигантское количество электроэнергии. Коэн уточнил, что, в отличие от того же биткоина, в основе которого лежит принцип «доказательства работы», Chia базируется на принципе «доказательства пространства и времени».

Брэм Коэн, создатель Chia

По данным профильного портала CoinMarketCap, 3 мая 2021 г. (день начала торгов) Chia оценивалась сперва в $1596 (118,3 тыс. руб. по курсу ЦБ на 11 мая 2021 г.), а спустя несколько часов подорожала до $1749 (129,7 тыс. руб.). На момент публикации материала эти токены стоили в пределах $1012 (75,1 тыс. руб.).

Не самые приятные последствия

По словам источников издания, теперь средний чек на жесткие диски в России будет зависеть от динамики курса Chia. К лету 2021 г., по их прогнозам, популярность новой криптовалюты может спровоцировать подорожание компьютерной техники в среднем на 15%.

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Следует отметить, что рост российских цен на HDD и твердотельные накопители был лишь вопросом времени. CNews писал, что сразу после анонса скорого запуска торгов Chia в апреле 2021 г. носители информации стали дорожать за пределами России, а в Гонконге и вовсе стали дефицитом.

Одни накопители стоят десятки тысяч рублей, других по тем или иным причинам нет в наличии

Подорожание новых HDD и SSD может спровоцировать всплеск интереса к бывшим в употреблении накопителям. И тут из-за популярности Chia потенциальных покупателей может подстерегать опасность – как пишет Hardware Times, на вторичном рынке вероятно появление большого количества SSD после майнинга Chia.

Покупка таких накопителей чревата потерей не только денег, затраченных на их приобретение, но и хранящейся на них информации. Добыча Chia заставляет твердотельные накопители работать на износ, и под видом почти новых SSD майнеры могут начать продавать почти вышедшие из строя носители. CNews писал, что SSD на 512 ГБ может проработать в режиме майнинга 40-50 дней, 1-терабайтнный – до трех месяцев, 2-тербайтный – не более полугода.

Другие возможные причины подорожания

Один из источников «Ведомостей» склонен считать, что в резком росте цен на жесткие диски в России виновата не только Chia. По его мнению, ключевым фактором является переход людей на удаленную работу в связи с пандемией коронавируса, который спровоцировал повышение спроса на ПК, ноутбуки и накопители для дата-центров.

Однако массовый переход россиян на удаленную работу начался еще весной 2020 г. в связи с переходом всей страны на режим самоизоляции. Ограничения во многих регионах России были сняты еще летом 2020 г., что позволило гражданам вновь вернуться в офисы. На тот момент, несмотря на резкий рост спроса на интернет-сервисы, колоссальное подорожание накопителей зафиксировано не было, как не фиксировалось оно и в I квартале 2021 г.

Видеокарты в дата-центрах не нужны, но они тоже дорожают

А вот грандиозный скачок российских цен на видеокарты, являющиеся инструментом майнинга почти всех существующих криптовалют, напротив, имеет место быть. Например, что в феврале 2021 г. некоторые ускорители стали стоить почти 200 тыс. руб., и пандемия коронавируса не имела к этому никакого отношения. Причиной стал исключительно стремительный рост курса биткоина.