Покупать и собирать компьютеры стало чертовски опасно. Рынок заполонили процессоры AMD с «перебитой» гравировкой

На маркетплейсах процветает торговля поддельными процессорами AMD – под видом современных чипов мошенники продают устаревшие. Кто-то меняет гравировку, а кто-то поступает еще проще – лишь клеит наклейку с новым названием прямо на теплораспределительную крышку. Винчестеры тоже подделывают – под видом новых продают сильно подержанные, проработавшие десятки тысяч часов.

Встречают по упаковке

Пользователи столкнулись с обманом при покупке процессора AMD на маркетплейсе Amazon. Они заказали процессор Ryzen 7 9800X3D, и он им даже пришел, но только если судить по упаковке и наклейке на крышке для отвода тепла.

Как пишет портал Tom’s Hardware, вместо Ryzen 7 9800X3D получили гораздо более слабый и гораздо более старый процессор AMD серии FX, который даже выглядит совсем не так, как новый Ryzen 7. Отличить подделку с первого взгляда сложно, особенно для неопытного пользователя, поскольку первое, что оказывается у него в руках – это коробка, к которой вопросов вообще не возникло.

Как пишет Tom’s Hardware, упаковка процессора была почти идеальна – не исключено, что она взята от оригинального чипа, или же это просто очень хорошая копия. Однако внутри находилось вовсе не то, что было указано в карточке товара.

Секунда – и радости от покупки нет

Коробка процессора Ryzen 7 9800X3D имеет прорезь, сквозь которую можно увидеть сам процессор. Казалось бы, тут уже можно разглядеть обман, но сделать это смогут лишь те, кто знает, как внешне выглядят нынешние процессоры Ryzen 7 и FX.

AMD Перед покупкой процессора теперь нужно изучать не только его спецификации, но и внешний вид

Если не присматриваться, то никакого подлога можно и не заметить – на крышке процессора отчетливо видна надпись Ryzen 7. Однако обман раскрывается сразу после того, как чип оказывается в руке покупателя.

Процессоры AMD FX кардинально отличающийся дизайн теплораспределительной крышки, иначе расположенные прорези на текстолите, да и сам текстолит у них совершенно иного цвета, нежели у Ryzen 7 9800X3D. Таким образом, обман нацелен в первую очередь на пользователя, который в таких тонкостях не разбирается.

Создатели такой обманки даже поленились избавиться от оригинальной лазерной гравировки и нанести новую – они лишь изготовили стикер с новым названием процессора и наклеили его на крышку кристалла.

Полный апгрейд компьютера

Даже если пользователь решит оставить себе приобретенный чип, он не сможет им воспользоваться до тех пор, пока не поменяет материнскую плату и почти все остальные комплектующие. Процессор Ryzen 7 9800X3D предназначен для сокета AM5, которого во времена чипов AMD FX, а это начало предыдущего десятилетия, не существовало. Эти процессоры предназначены для сокета АМ3+ и, в отличие от вышедшего в 2024 г., не умеют работать с памятью DDR5.

Им не под силу работать даже с DDR4 – они рассчитаны только на DDR3, которую, как сообщал CNews, в ближайшем будущем могут окончательно снять с производства. Таким образом, покупка поддельного Ryzen 7 9800X3D может обернуться необходимостью замены материнской платы и оперативной памяти. Также на системной плате с зашкаливающей долей вероятности может не оказаться разъема для SSD формата М.2, и придется покупать более медленный SSD на SATA-интерфейсе.

Нельзя молчать

О подделке стало известно широким массам лишь потому, что она досталась не обычному пользователю, а авторам YouTube-канала Hardware Busters. Они рассказали о случившемся в Сети, и теперь их, вероятно, ожидает диалог с техподдержкой Amazon на тему возвращения денег за покупку. Процесс уже инициирован.

Покупатели утверждают, что процессор был куплен напрямую у Amazon, а не у стороннего продавца. По их словам, упаковка была запечатана и внешне выглядела как подлинная.

Сборка ПК – опасное занятие

Процессоры – не единственное, что мошенники стали активно подделывать в последние месяцы. Также очень велик шанс нарваться на фальсифицированные жесткие диски – CNews писал, что под видом абсолютно новых HDD продаются сильно подержанные, которые отработали десятки тысяч часов без перерыва.

Притом купить такие винчестеры можно даже в офлайн-сетях. След тянется в Китай, где несколько лет назад была популярна криптовалюта Chia, майнить которую нужно было при помощи винченстеров и SSD-накопителей, и которая очень быстро выводила их из строя.

Также Китай сам производит поддельные SSD, которые, как сообщал CNews, активно продаются в России. Под видом внешних SSD большого объема россиянам «впаривают» обычные флешки крошечной вместимости с доработанной прошивкой, чтобы в ПК отображался заявленный объем. Считать записанную с таких накопителей информацию невозможно – она там на самом деле не сохраняется.