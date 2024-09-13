Digma представила новые внешние SSD-накопители – Mega X

Бренд Digma, производитель электроники, запустил в продажу новую модель высокоскоростных внешних SSD – Mega X. Накопители имеют высокую скорость и обладают большим ресурсом перезаписи за счет современного типа памяти. Об этом CNews сообщили представители Digma.

В устройствах используется память NAND 3D TLC – современный тип памяти, который может хранить три бита информации в одной ячейке. Пользователям доступен широкий выбор объема памяти: 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Большая память устройства не означает большой вес и большие габариты – накопители имеют компактную форму, которая умещается на ладони.

Digma Digma представила новые внешние SSD-накопители – Mega X

Комбинация нового контроллера SM2320 и 3D TLC NAND обеспечивает высокую скорость в зависимости от конкретной модели: до 2000 МБ/с для чтения и 1600 МБ/с для записи, при подключении к порту компьютера, который поддерживает такую скорость. В качестве интерфейса подключения используется разъем USB 3.2 type-C. Корпус накопителей выполнен из металла в темно-сером цвете, что дополнительно защищает устройство от механических повреждений и электромагнитных наводок (помех). В комплекте с каждой моделью идет кабель USB-C-USB-C с переходником USB-C-USB-A.

Все SSD совместимы с ОS Windows, macOS, Linux, Android. Благодаря этому, можно использовать накопитель, как дома, так и на работе без риска несовместимости устройств.

Стоимость устройств составляет от 3990 руб. Приобрести внешние накопители Digma Mega X можно через интернет-магазин Citilink или в официальных магазинах бренда Digma на всех маркетплейсах.