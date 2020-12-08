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Продажи Xbox Series X с игрой Cyberpunk 2077 эксклюзивно стартуют в «М.Видео» и «Эльдорадо»

Ритейл Розница Интернет Техника

Группа «М.Видео-Эльдорадо» с 10 декабря 2020 г. запускает продажи комплекта Xbox Series X и дисковой версии игры Cyberpunk 2077 эксклюзивно на mvideo.ru и eldorado.ru.

Комплект включает консоль Xbox Series X с твердотельным накопителем 1 ТБ, беспроводной геймпад Xbox Series X и дисковую копию игры Cyberpunk 2077. Его стоимость – 47590 руб., при покупке консоли и игры вместе экономия составит 1990 руб., предложение ограничено. Продажи комплекта на сайтах «М.Видео» и «Эльдорадо» начнутся в полночь с 9 на 10 декабря. Получить покупку клиенты смогут безопасно в выбранном розничном магазине или с бесконтактной доставкой на дом.

Продажи игры Cyberpunk 2077 начинаются в «М.Видео» и «Эльдорадо» с 10 декабря, доступны как онлайн, так и в магазинах. Стоимость стандартного издания для игровых консолей составляет – 3990 руб., кода загрузки без диска для ПК – 1990 руб.

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