На дефектных процессорах AMD для игровых приставок Xbox начали собирать ПК. Они уже в продаже

В интернете обнаружены системные блоки на процессоре AMD 4700S, которого нет в официальной линейке чипов AMD. Все указывает на то, что это тот же CPU, что стоит в игровой приставке Xbox Series X, но с дефектным и потому отключенным видеоядром.

Из игровой приставки в компьютер

В продаже в интернете появились готовые системные блоки на процессорах, изначально предназначенных для игровых консолей Xbox Series X, но отбракованных. По данным авторитетного портала Tom’s Hardware, ПК на таких чипах можно приобрести на онлайновой торговой площадке TMall.

Описание системного блока приведено на китайском языке. Редакция CNews не нашла эти ПК в каталогах международных торговых площадок – вероятно, это решение ориентировано только на китайских потребителей.

В описании к этому компьютеру нет прямого указания на то, что находящийся в его основе CPU действительно создавался для Xbox Series X. Вместо этого говорится, что он собран на некоем AMD 4700S, однако спецификации этого чипа почти полностью совпадают с характеристиками процессора для игровой консоли Microsoft.

Системный блок на таинственном AMD 4700S

Релиз Xbox Series X состоялся в ноябре 2020 г. Это новейшая приставка софтверной корпорации, одна из двух самых производительных на рынке. Конкуренцию ей составляет лишь Sony PlayStation 5, дебютировавшая одновременно с ним и тоже построенная на «железе» AMD.

Доказательство теории

Описание обнаруженного на TMall компьютера гласит, что в нем, помимо процессора AMD 4700S, есть еще и 16 ГБ оперативной памяти GDDR6.

Системная плата Xbox Series X

Ни один из современных настольных процессоров AMD или Intel не умеет работать с такой памятью – поддержка DDR5 в них появится лишь ближе к осени 2021 г. с релизом новых поколений CPU, а производство таких DIMM-планок началось в конце апреля 2021 г.

Внутренности китайского ПК

На основе этого и с учетом того, что в свободной продаже нет модулей GDDR6, аналитики Tom’s Hardware и сделали вывод, что AMD 4700S – это однокристальная система для новой игровой консоли Microsoft. Xbox Series X как раз поставляется с 16 ГБ памяти GDDR6.

В чем заключается дефект

Компьютер, найденный на TMall, имеет дискретный видеоускоритель. По мнению сотрудников Tom's Hardware, это тоже может указывать на использование в нем изначально дефектных образцов процессора для Xbox Series X, имеющих проблемы с обработкой графики встроенной графической подсистемой. Они полагают, что AMD могла попросту отключить в 4700S встроенную графику.

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Подобный «маневр» также объясняет разницу в тактовых частотах таинственного AMD 4700S и оригинального процессора для Xbox Series X. Последний имеет фиксированную частоту 3,8 ГГц, тогда как 4700S за счет неработающей видеокарты может высвободить больше мощности и разогнаться до 4 ГГц.

AMD 4700S поставляется с восемью ядрами, 12 МБ кэш-памяти (8x512 кБ L2 + 8 МБ L3), базируется на архитектуре Zen 2 и производится по 7-нанометровому техпроцессу. По данным портала VideoCardz, по своей производительности AMD 4700S уступает процессору Ryzen 7 4750G Pro. Также его сравнили с Intel Core-9750H, и этот чип оказался слабее.

Зачем AMD все это

На момент публикации материала компания AMD не реагировала на публикацию Tom’s Hardware, то есть официального подтверждения или опровержения факта «родства» процессора 4700S и чипа в составе Xbox Series X пока нет. Также нет и причин, которые бы объяснили распространение бракованных процессоров для консоли Microsoft под видом 4700S.

AMD не комментирует появление в продаже компьютеров на 4700S

Специалисты портала Gizchina предполагают, что эта схема позволяет AMD сократить свои издержки. Разработка процессора для Xbox Series X с высокой долей вероятности потребовала от нее вложений, и она не может просто выкинуть дефектные его экземпляры, способные работать, но без встроенной графики.

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Но AMD и не может просто выпустить на рынок полностью аналогичные процессору в Xbox Series X чипы, как по названию, так и по характеристикам. Этим Gizchina и объясняет появление немного разогнанного 4700S, который не представлен в официальном перечне процессоров AMD.

Возможности компьютера

На момент публикации материала было доступно лишь одно изображение внутреннего убранства компьютера с AMD 4700S. Он выполнен в корпусе mini-ATX, несмотря на то, что внутри него стоит плата mini-ITX. Но этому есть объяснение – из-за неработающего видеоядра в CPU потребовалось дополнительное место под дискретную видеокарту и полноразмерный блок питания.

Все характеристики компьютера

На плате отсутствуют слоты под оперативную память, то есть упомянутые 16 ГБ распаяны непосредственно на ней, как это сделано в Xbox Series X. Стоит компьютер на AMD 4700S 4599 юаней (57,8 тыс. руб. по курсу ЦБ на 28 апреля 2021 г.), но его цена включает, помимо материнской платы и блока питания, еще и кулер, также корпус, видеокарту AMD Radeon RX550 с 2 ГБ памяти GDDR5 и SSD-накопитель на 5 ТБ.

Ничего противозаконного

Процессоры с отключенным видеоядром – не редкость как для Intel, так и для самой AMD. Такие CPU не уступают аналогам с активной видеокартой по основным характеристикам, но стоят при этом дешевле.

В ассортименте AMD есть, к примеру, процессор Ryzen 3 3100, вышедший в конце апреля 2020 г., а до российского рынка добравшийся во второй половине июля 2020 г. На старте продаж AMD Ryzen 3 3100 стоил $99 (7405 руб. по курсу ЦБ на 28 апреля 2021 г.) без штатной системы охлаждения (OEM-комплектация).

Intel в свою очередь предлагает Core i3-10100F, анонсированный в октябре 2020 г. и тоже поставляющийся без рабочей видеоподсистемы. Такая особенность характерна для всех ее процессоров, имеющих в названии литеру «F».