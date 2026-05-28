Разделы

Безопасность ИТ в банках
|

ВТБ протестировал квантовые технологии для усиления защиты данных

Банк ВТБ завершил тестирование защищенного канала связи с использованием технологии квантового распределения ключей (КРК). Партнерами банка в пилотном проекте являлись РЖД, «Инфотекс» и «Иннопрактика». Результаты тестирования представлены в преддверии ПМЭФ-2026.

В рамках пилотирования технологии был проложен квантовый канал связи (специализированная оптоволоконная линия) между центрами обработки данных (ЦОД) ВТБ в Москве. В каждом ЦОДе установлено оборудование компании «Инфотекс», которое формирует квантовый канал связи, генерирует и распределяет симметричные ключи шифрования на устройствах с обеих сторон. Попытка любого внешнего воздействия приводит к изменению фазы или амплитуды движения фотона и мгновенно фиксируется. Специалисты «Иннопрактики» и РЖД оказали экспертную поддержку на всех этапах проекта. Пилотный проект стал примером технологического партнерства ВТБ и РЖД, соглашение о котором компании подписали на ПМЭФ-2025.

«ВТБ одним из первых протестировал использование квантовых коммуникаций на российском финансовом рынке. Результаты испытаний показали возможность использования российского оборудования квантовых коммуникаций в современной банковской телекоммуникационной инфраструктуре. Для нас подобные пилоты – часть постоянной работы по поддержанию технологического лидерства банка», – сказал Вадим Кулик, заместитель президента – председателя правления ВТБ.

В ВТБ зашифрованные криптоключи используются для передачи особенно чувствительной и защищенной информации. Классическая технология предполагает установку ключей шифрования на оборудование в момент его настройки. Обновление ключей требует физического доступа к оборудованию, необходимости участия сотрудников информационной безопасности банка и занимает значительное время на доставку носителей, особенно между разными городами. Квантовые технологии позволяют полностью исключить физические носители, тем самым существенно ускорив передачу криптоключей: они формируются автоматически и передаются по квантовым каналам связи в онлайн-режиме, со скоростью до одного ключа в минуту.

Еще одно преимущество технологии – усиление защиты данных. Квантовые каналы считаются более безопасными по сравнению с обычными сетевыми соединениями, так как взломать такой канал в текущих условиях практически невозможно. С учетом появления новых киберугроз, связанных с развитием технологий ИИ и квантовых вычислений, квантовые коммуникации обеспечивают более высокий уровень защиты передаваемых данных.

«Квантовое шифрование – это технология будущего, и именно сейчас критически важно исследовать квантовые технологии в своей области, находить прикладные сценарии их применения и оценивать потенциал и будущие эффекты, в том числе, финансовые. Когда будут сформулированы регуляторные требования к применению технологии, мы уже будем полностью готовы: с глубоким пониманием технологии, собственными наработками и чётким планом интеграции в инфраструктуру банка», – считает Вадим Кулик.

«Сегодня квантовые коммуникации переходят в стадию практического применения в корпоративном секторе. В России уже сформирована собственная технологическая база для реализации проектов такого уровня - от научных компетенций до серийно выпускаемых отечественных решений. Это создает условия для последовательного внедрения квантово-защищенных каналов связи в финансовом секторе, промышленности. Наша экспертиза в области квантовых технологий, сформированная в том числе в рамках сотрудничества с ОАО «РЖД» - одним из ключевых драйверов развития направления «Квантовые коммуникации» в России, - позволяет нам выступать центром компетенций для крупнейших компаний при формировании стратегических и методологических подходов к внедрению высокотехнологичных инноваций в существующую корпоративную инфраструктуру», – отмечает первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика» Наталья Попова.

Рекламаerid:2W5zFJt4DJqРекламодатель: Банк ВТБ ПАОИНН/ОГРН: 7702070139/1027739609391Сайт: www.vtb.ru

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью

Российские лидеры в сфере искусственныого интеллекта выступят на CNews FORUM Кейсы 2026

Почему экономия на развертывании баз данных может обернуться потерями

Россиян не оставят без наличных. Банкоматы по всей стране научатся работать без интернета

Алексей Бадаев, «Киберпротект»: Для компании отсутствие резервных копий грозит прямыми убытками

Новым куратором ИТ-отрасли в Минцифры может стать выходец из Администрации Президента

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Обзор телевизора Toshiba 85Z680SE: MiniLED для полного погружения

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290