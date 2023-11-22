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4G-интернет «Мегафона» пришел в села Курганской области

Около 2000 сельских жителей в Курганской области впервые получили возможность выходить на связь в сети 4G, а скорость передачи данных в устройствах зауральцев выросла в среднем на 15%. Это стало возможным благодаря модернизации телеком‑оборудования «Мегафона» в регионе. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

На действующих базовых станциях связисты «Мегафона» запустили дополнительный слой LTE в низкочастотном диапазоне. Этот спектр 4G обеспечивает уверенное покрытие территории в радиусе до 10 километров от базовой станции, а также запас емкости сети.

Благодаря проведенным работам, более чем в 20 локациях областной столицы и сельских населенных пунктов Курганской области сигнал передачи данных стал уверенней, скорость 4G выросла в среднем на 15%. А в селах Малодубровное, Чинеево, Светлый Дол и Сычево впервые появился высокоскоростной интернет от «Мегафона». Теперь их жители могут пользоваться цифровыми сервисами со стабильным качеством передачи данных.

По результатам замеров, сделанных аналитиками компании, скорость в новых точках на цифровой карте 4G оператора может достигать 25 Мбит/с. Для сельчан это новые возможности, позволяющие получать госуслуги в электронном виде, решать рабочие вопросы или заказывать товары через интернет, поддерживать связь с родными в мессенджерах и социальных сетях.

Самый малочисленный населенный пункт, в котором провели работы по улучшению качества связи, — село Малодубровное Половинского района. В нем проживает около 150 человек. А в Чинеево Юргамышского района местных жителей более 360. Деревня расположена в 55 километрах от Кургана на восточном берегу озера Большого Белого. Живописный водоем все сезоны привлекает рыбаков и туристов. Теперь не только сельчане, но и любители рыбной ловли будут всегда на связи, могут и в моменте делится впечатлениями и фото трофейного улова с друзьями в мессенджерах.

После проведенной модернизации специалисты оператора фиксируют в зоне базовых станций увеличение трафика на 20%.

«За год трафик передачи данных в регионе увеличился на треть. Мы планомерно развиваем сеть в регионе, чтобы обеспечить связью четвертого поколения как крупные населенные пункты, так и небольшие поселения, — сказал Виталий Сироткин, технический руководитель «Мегафона» в Курганской области. — Этой осенью мы запустили новые базовые стации с поддержкой 4G в поселке Теплый стан и в Заозерном микрорайоне Кургана, провели рефарминг более чем на двух десятках базовых станций. При формировании планов мы стараемся максимально учесть возросшие потребности жителей и провести работы на сети там, где это необходимо».

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