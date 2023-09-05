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Для самых качающих курганцев построили новые базовые станции связи

В поселке «Теплый стан» и Заозерном микрорайоне Кургана заработали новые базовые станции сотовой связи. Телеком-объекты установили инженеры «Мегафона». Оборудование поддерживает передачу данных в сети четвертого поколения – это гарантирует жителям высокие скорости мобильного интернета и более чистый звук при разговоре за счет активации технологии VoLTE (голос в сети 4G). Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Улучшения будут заметны на территории всего поселка «Теплый стан», в районе городских улиц Мостостроителей, Баумана, Редькина, проспектов Маршала Голикова, Машиностроителей, Гвардейской, а также в Ландшафтном парке Кургана. Новые объекты также помогут разгрузить существующие базовые станции и повысить качество услуг в близлежащих домах и на улицах.

«Локации, где мы провели модернизацию сети, были выбраны неслучайно. Они входят в список одних из самых качающих мест в регионе. Новые базовые станции всего за сутки пропускают объем передачи данных, которого одному человеку хватило бы на месяц непрерывного общения по видеосвязи в мессенджерах», – сказал технический руководитель «Мегафона» в Курганской области Виталий Сироткин.

Запущенные в «Теплом стане» и Заозерном телеком-объекты ежедневно помогают звонить и выходить в глобальную сеть более чем 70 тыс. жителей и гостей города.

Улучшение качества сети 4G позволяет абонентам с максимальным комфортом пользоваться цифровыми сервисами: еще быстрее загружать онлайн фильмы, передавать «тяжелые» файлы, совершать онлайн-покупки, получать госуслуги. Увеличение покрытия сети за счет высокой проникающей способности диапазона базовых станций позволяет быть онлайн большому количеству пользователей даже в закрытых помещениях и на отдаленных территориях. При этом скорость интернета останется стабильной и в период повышенной нагрузки на сеть – в вечернее время или в праздники.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов, а также развивает объединенную федеральную розничную сеть с Yota. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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