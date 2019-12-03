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«Киберплат» подключился к Системе быстрых платежей Банка России

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

«Киберплат» объявила о подключении к системе к Системе быстрых платежей (СБП) Банка России. Банк «Платина», расчетный банк системы электронных платежей «Киберплат» (CyberPlat), успешно завершил тестовые испытания взаимодействия с Акционерным Обществом «Национальная система платежных карт» (НСПК), которое является операционным платежным и клиринговым центром СБП. Информация о включении банка «Платина» в число 29 банков-участников Системы быстрых платежей размещена на сайте НСПК.

С помощью Системы быстрых платежей клиенты-физические лица по номеру телефона могут осуществлять мгновенные переводы денежных средств на счета в различных банках. Обязательным условием платежных операций является подключение банка-получателя денежных средств к сервису СБП. Расчеты в Системе быстрых платежей совершаются в режиме реального времени.

«Киберплат» продолжает развитие линейки платежных сервисов, доступных любому жителю страны. Мы предлагаем собственные высокотехнологичные решения и поддерживаем инновационные инициативы Банка России, направленные на совершенствование финансовой инфраструктуры государства. Компания в оптимальные сроки завершила интеграцию в Систему быстрых платежей и предложила клиентам еще один удобный сервис мгновенного и безопасного перевода денежных средств», - сказал генеральный директор компании «Киберплат» Андрей Грибов.

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