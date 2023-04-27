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«Диасофт» поможет проектировать UX/UI-дизайн веб-приложени

Команда «Диасофт» продолжает развивать технологическую платформу Digital Q.Palette, которая помогает разрабатывать пользовательские интерфейсы цифровых сервисов с помощью low-code-инструментов.

В Digital Q.Palette добавлен компонент «Дизайнер интерфейсов» – low-code-инструмент для проектирования пользовательских интерфейсов и автоматической генерации на их основе веб-приложений. Теперь UX/UI-макеты приложений создаются с помощью гибкого функционала разработки «Диасофт», который включает сотни элементов (кнопки, поля ввода, цветовую палитру, типографику и многие другие) и позволяет сделать интерфейс простым и интуитивно понятным.

Помимо проектирования страниц интерфейсов, «Дизайнер интерфейсов» позволяет настраивать меню приложения, его визуальную тему и конфигурировать другие параметры, например, задать режим авторизации через единый вход (SSO) и другие.

Low-code-инструменты позволяют сосредоточиться на эргономике и логике взаимодействия с пользователем. Также упростить проектирование интерфейсов помогает набор шаблонов для дашбордов, табличных представлений, форм просмотра и редактирования.

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Автоматическая генерация веб-приложений существенно сокращает время их вывода на рынок. В результате пользователь получает полноценное приложение, которое единообразно работает на всех устройствах. Код может развивать любой разработчик, обладающий компетенциями frontend-разработки.

Платформа Digital Q.Palette разработана в микросервисной архитектуре на современном технологическом стеке и входит в состав экосистемы цифровой трансформации Digital Q компании «Диасофт». Digital Q.Palette включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных.

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