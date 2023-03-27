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Клиентская конференция Arenadata

13 апреля в Центре событий РБК пройдёт клиентская конференция Arenadata «Большие данные большой страны». Организатор приглашает принять участие представителей компаний-заказчиков программного обеспечения для сбора, хранения и обработки больших данных. Мероприятие будет интересно директорам по данным и цифровизации, руководителям проектов и направлений, вице-президентам по ИТ и ИТ-директорам, архитекторам аналитических систем.

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Российский рынок работы с данными претерпел серьёзную трансформацию за прошедший год. Компания Arenadata — одна из немногих компаний, которая оказалась готова к этим переменам. Опыт успешно реализованных проектов показал, что в сегменте систем сбора и хранения данных сформировался достаточный уровень технологического суверенитета и внутренней экспертизы, чтобы преодолеть изоляцию от западных вендоров.

Предстоящая клиентская конференция Arenadata будет посвящена обзору актуальных трендов на рынке работы с данными, обсуждению практических кейсов успешных миграций с западного ПО таких вендоров, как SAP, Teradata, Oracle DB и Exadata, а также обсуждению технических и организационных нюансов реализации других масштабных проектов на базе отечественного ПО.

В программе конференции запланированы:

  • доклады представителей таких компаний-заказчиков Arenadata как ВТБ, ПСБ, «Зарубежнефть», «Ашан» и «Комус»;
  • доклады партнёров Arenadata, нацеленные на раскрытие технических нюансов миграции с конкретных западных продуктов, нюансов реализации проектов на облачных платформах и проектов тестирования оборудования под решения на базе ПО Arenadata;
  • выступление топ-менеджеров Arenadata, в которых будут раскрыты ближайшие планы развития компании, её продуктов и сервисов.

Для участников конференции это мероприятие будет хорошей возможностью пообщаться с коллегами из отрасли, наладить и укрепить профессиональные связи. В перерывах и после завершения официальной части можно будет обсудить с коллегами практические вопросы построения хранилищ и озёр данных на отечественных программных продуктах, лично задать вопросы по реализованным проектам заказчикам программных продуктов Arenadata и получить комментарии «из первых уст». Мероприятие позволит участникам составить собственное исчерпывающее представление о продуктах, сервисах, экспертизе и возможностях Arenadata.

Дата и время мероприятия: 13 апреля, четверг, с 10:00 до 20:00 (МСК)

Место: Москва, Центр событий РБК, Космодамианская набережная, д. 52, стр. 7

Формат: гибридный (очная часть + онлайн-трансляция)

Условия участия: бесплатно, по предварительной регистрации

Посмотреть подробную программу конференции, список спикеров и зарегистрироваться можно на сайте организаторов.

Приходите и будьте в курсе современных подходов к работе с данными в нашей стране!

Токен: Pb3XmBtzssESnKUWRBLSNHiYEH1mCknYKG81YcgРекламодатель: ООО "АРЕНАДАТА СОФТВЕР"ИНН/ОГРН: 7713468845/1197746413160Сайт: https://arenadata.tech/

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