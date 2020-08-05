«Тинькофф образование» переводит обучение разработке и тестированию в онлайн

«Тинькофф образование» полностью переводит в онлайн программу «Тинькофф финтех» (образовательные ИТ-курсы для студентов технических вузов и молодых специалистов), и открывает осенний набор учеников сразу на несколько направлений. Переход в онлайн позволит желающим из разных регионов России получить образование по востребованным специальностям дистанционно.

Программа «Тинькофф Финтех» включает в себя несколько направлений: для начинающих специалистов IOS, Android, Scala и курс по SRE для опытных разработчиков. Эти курсы останутся бесплатными, однако теперь будут проходить не в офисе «Тинькофф» и центрах разработки, а в онлайне без территориальных ограничений.

«Тинькофф образование» также запускает платный набор на одно из самых востребованных направлений - QA Engineering. Курс обучает тестированию продукта, выявлению ошибок и дефектов и улучшению процесса разработки ПО. В этом году к 35 бесплатным бюджетным местам добавятся 35 платных (на них попасть могут те студенты, кто не добрал баллов на вступительном экзамене). В этом году также увеличится штат преподавателей и наставников курсов QA Engineering, которыми являются ведущие специалисты и топ-менеджеры «Тинькофф».

Это направление особенно популярно среди студентов и выпускников технических вузов, молодых специалистов уже работающих в ИТ, а также тех, кто сменил специализацию и хочет прокачать свои навыки в QA Engineering.

Константин Маркелов, вице-президент, директор по бизнес-технологиям «Тинькофф», отметил: «Наш подход - test and learn, то есть пробуй и смотри на результат. Пандемия подтолкнула нас к тому, чтобы перевести все программы в онлайн. Как показал этот опыт, такой формат работы многим пришёлся по душе. При этом, мы хотим сохранить высокий уровень подготовки студентов, поэтому процесс поступления на бесплатные и платные места будет одинаково требовательным для всех. Если и этот эксперимент пройдёт успешно, то мы будем добавлять платные места и в других направлениях. Цель Тинькофф Образования — готовить сильных IT-специалистов, как разработчиков, так и аналитиков, это наш фокус на сегодняшний момент».

Вступительные экзамены на все направления пройдут с 20 по 27 августа, последний день экзаменов — одновременно и дедлайн по приему заявок. Студентов ждут лекции, большой объём практических задач и домашних заданий. Занятия будут проходить 2 раза в неделю в онлайне.

Выпускники «Тинькофф финтех» становятся сильными джуниор-разработчиками, им выдаётся именной сертификат и сохраняется доступ к материалам курса. Лучшие студенты будут приглашены на собеседования на работу в «Тинькофф».