ИКТ 14351
Организации 11140
Ведомства 1491
Ассоциации 1067
Технологии 3520
Системы 26317
Персоны 79564
География 2973
Статьи 1566
Пресса 1255
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2732
Мероприятия 873

26.10.2025 Low-code платформа или low-code система: что выбрать 1
09.10.2020 Как ИИ помог российскому банку в 2 раза повысить вторичные продажи кредитных продуктов 1
19.11.2018 Forward Telecom анонсировал инструмент для автоматизации маркетинга и продаж в режиме реального времени 1
10.11.2016 «Почта Банк» начал формировать индивидуальные предодобренные предложения для клиентов в реальном времени 1
15.09.2016 Какие технологии помогут Почта Банку выйти в лидеры: интервью с вице-президентом Павлом Тулубьевым 1
15.07.2015 «Тинькофф Банк» запустил акцию-квест для клиентов на базе технологии real-time marketing 1
27.06.2014 Интернет и ТВ: как операторы взаимодействуют с пользователями 1
10.06.2014 «Мегафон» сокращает call-центры и зарабатывает на телемаркетинге 1
06.06.2014 Как российский телеком использует большие данные 1
07.08.2013 Елена Скобина - Мы ежедневно анализируем 3000 показателей по каждому абоненту


 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

MarTech и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13954 4
МегаФон 9751 3
SAS Institute 1026 3
Ростелеком 10243 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9139 2
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 158 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3088 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1692 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 876 1
SAS Institute Russia - САС институт Россия 161 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 267 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 613 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина 173 1
Киевстар - Kyivstar 555 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 90 1
ITPS - Information Technology Professional Solutions - Парма-Телеком 43 1
Forward - Forward Telecom - Форвард Телеком - Forward Technologies - Форвард Текнолоджис 13 1
Oracle Siebel Systems 514 1
EVAM 2 1
ВТБ - Почта Банк 497 3
Связной ГК 1382 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1335 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 518 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 238 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7466 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8853 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7970 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16927 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71926 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33522 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5474 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4231 4
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4423 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7320 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21796 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5191 2
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 923 2
RTM - Release To Manufacturing - Выпуск в производство 65 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8226 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5795 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25780 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28802 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12874 2
Social Network Analysis - Социально-сетевой анализ - Процесс исследования социальных структур с использованием сетей и теории графов 5 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25413 2
Оповещение и уведомление - Notification 5273 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17223 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10026 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2657 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3933 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25422 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 928 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16928 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11252 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14912 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3028 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3478 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4051 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9577 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1084 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5327 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7697 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2172 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12649 1
SAS Enterprise Miner 12 2
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 293 1
SAS RTDM - SAS Real-Time Decision Manager 37 1
SAS Event Stream Processing 9 1
SAS MA - SAS Marketing Automation 27 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Tinkoff All Airlines, All Games - Tinkoff Drive, Tinkoff OneTwoTrip, S7 - кобрендовые карты 12 1
SAS Customer Intelligence 360 - SAS CI 360 Customer Insight Service - SAS CDP - SAS Customer Data Platform - SAS Solution for Customer Relationship Management 16 1
SAS MO - SAS Marketing Optimization 5 1
SAS AML - SAS Anti-Money Laundering 9 1
SAS Campaign Management 6 1
Forward Telecom RTM - Real Time Marketing 1 1
Forward Telecom eShop 1 1
Forward Telecom PC 1 1
Forward Telecom CRM 1 1
Тулубьев Павел 25 3
Майстренко Игорь 46 1
Павлунин Станислав 14 1
Бро Александр 7 1
Бызов Дмитрий 38 1
Сапрыкин Сергей 2 1
Айбашева Анна 98 1
Тверитинов Евгений 3 1
Тихомиров Леонид 11 1
Ткачук Лариса 53 1
Постников Роман 11 1
Нестеренко Сергей 15 1
Дородных Дмитрий 5 1
Марин Сергей 4 1
Больдт Сергей 1 1
Бобров Кирилл 2 1
Скобина Елена 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 154955 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45339 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14444 2
Европа 24575 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2395 1
Беларусь - Белоруссия 5992 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18404 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4230 1
Турция - Турецкая республика 2471 1
Украина 7762 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1578 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50774 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25687 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5963 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7215 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14878 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3737 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6720 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 766 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7746 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1510 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5277 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2714 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1043 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 756 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 308 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54454 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1112 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 733 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17222 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5989 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6295 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6815 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2623 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 853 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1640 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8181 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6461 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 692 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1278 1
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 514 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 655 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8323 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1395354, в очереди разбора - 731937.
Создано именных указателей - 184916.
