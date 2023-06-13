«Инвитро» использует технологию цифрового двойника для построения и развития сети

«Инвитро», российская медицинская компания, в течение последнего года применяет технологию цифровых двойников, или digital twin, для развития сети медицинских офисов и лабораторий. Такой подход позволяет протестировать в цифровой среде все выбранные конфигурации сети, их риски и преимущества и реализовывать самые выгодные и безрисковые.

Компания «Инвитро» расширила применяемую экспертизу на основе анализа цифровых данных для развития сети своих офисов и лабораторий. Ранее представитель B2C-рынка медицинских анализов и исследований применял ГИС-технологии для оценки локаций и выбора помещений для открытия новых медофисов, а также для актуализации оценки уже включённых в сеть. Поскольку география бизнеса «Инвитро» очень масштабна, включает населенные пункты от 20 тыс. человек, а сеть насчитывает более 1,9 тыс. точек, то выбор оптимальной конфигурации и стабильного развития требует высокотехнологичного подхода – разработки полноценного «цифрового двойника» сети.

Цифровой двойник – это полная цифровая копия сети медицинских офисов с привязкой к адресам, формату офиса, социально-демографическим данным района, информации об инфраструктуре и логистике, конкурентной среде. Цифровой двойник также включает неперсонифицированные данные о клиентах, количестве и виде заказов, финансовых результатах каждого офиса и их кластеров.

Решение представляет собой аналитический комплекс на основе платформы ГИС Atlas и модулей предиктивной аналитики российской компании Marketing Logic.

Система анализирует текущую конфигурацию сети, выявляя сильные и слабые звенья, а также предлагает различные трансформационные сценарии в зависимости от поставленных целей. Для максимизации прибыли или охвата, сокращения издержек, исключения каннибализации цифровая платформа предлагает комплекс действий, приводящих к целевому результату: открыть новые офисы, переместить существующие, изменить формат или набор услуг. Каждая рекомендация определяет точные адреса и параметры офисов для оптимальной конфигурации сети в целом.

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В совокупности комплекс анализирует более 5 тыс. параметров в их различных комбинациях для 1,9 тыс.+ медофисов группы компаний более чем в 600 городах России и включает в том числе характеристики офисов, работающих по франшизе.

«Проект «Инвитро» – один из самых амбициозных кейсов команды Marketing Logic. Это продиктовано масштабом сети, количеством и географией офисов, а также количеством параметров, которые анализирует платформа Geonet и визуализирует для заказчика ГИС Atlas. По большому счёту, проект, конечно, выходит за пределы геоэкспертизы и геоанализа, так как учитывает и финансовый результат, и сценарии изменения конфигурации сети в привязке к прибыли и оптимизации расходов. При этом анализ геоданных мы в полной мере задействуем применительно ко всем параметрам, которые можем «приземлить», собственно адресные рекомендации и визуализация при работе с офисами – это элемент ГИС. Мы очень рады тому, что «Инвитро» смело подходит к использованию новых технологий, максимально интегрируя эти возможности для развития своего бизнеса», – сказал управляющий партнёр Marketing Logic Дмитрий Галкин.

Проект оценки сети и управления офисами с привлечением технологии цифровых двойнико» рассчитан на постоянную реализацию. По мере накопления данных система повышает точность прогнозов и увеличивает экономический эффект от использования.