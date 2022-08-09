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МТТ подключил виртуальную АТС для диагностического центра «Инвитро эксперт»

МТТ, провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, подключил виртуальную АТС для диагностического центра «Инвитро эксперт» в Нальчике. Теперь пациенты центра смогут быстро и удобно дозваниваться по единому бесплатному номеру 8800, а сотрудники клиники – общаться между собой по коротким номерам.

Функциональность ВАТС от МТТ позволяет настроить голосовое меню, распределять звонки по нужным специалистам, принимать и переадресовывать звонки на мобильный, сохранять записи разговоров, анализировать и вести статистику по звонкам. Дополнительно можно настроить интеграцию с популярными и специализированными CRM-системами, в частности, с системой, которая специализируется на работе с медицинскими центрами.

«К нам поступает до 15 тыс. звонков в месяц. Раньше наш колл-центр использовал двухканальные номера, которые позволяли удерживать только двух пациентов на линии и не было возможности фиксировать пропущенные вызовы. Теперь с подключением единого многоканального номера, пациенты смогут дозвониться до «Инвитро эксперт» с первого раза, чтобы записаться на приёмы взрослых и детских специалистов, МРТ, КТ, рентген, все виды функциональной и лучевой диагностики, а также получить консультацию по анализам и оперативным вмешательствам, которые проводятся в диагностическом центре. Благодаря тому, что вызовы через виртуальную АТС фиксируются в журнале, мы не пропустим ни один звонок, а это значит, что все пациенты своевременно получат помощь», – сказал специалист по ИТ диагностического центра Ибрагим Шоров.

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Облачные сервисы

«Диагностический центр «Инвитро эксперт» в Нальчике получил современный и удобный сервис для оптимизации коммуникаций с пациентами и сотрудников между собой, – сказал директор по продукту Ярослав Прокопович. – Руководство центра сможет с помощью сервисов ВАТС анализировать и оценивать качество телефонного обслуживания, прослушивать записи разговоров, оптимизировать бизнес-процессы. Сотрудники медицинского центра смогут принимать и совершать телефонные звонки через стационарные и мобильные телефоны благодаря приложению МТТ. А интеграция с CRM и голосовыми роботами VoiceBox даст еще больше возможностей по автоматизации обслуживания клиентов».

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