«Инвитро» использует предиктивную геоаналитику для оценки потенциала новых медофисов сети

«Инвитро» начала использовать платформу Geonet на основе геоинформационной системы Atlas для оценки потенциала открытий новых медицинских офисов сети. Также система используется для дополнительного анализа эффективности действующих медофисов и их возможной релокации. Система анализирует до 1 тыс. различных параметров и характеристик для более 1,4 тыс. медоофисов группы компаний в России, включая такие аспекты как виды трафика, плотность конкурентной среды и ряд экономико-демографических показателей.

Медицинская компания «Инвитро» завершила пилотный проект и начала постоянное использование геотехнологий для управления своими медицинскими офисами в России.

По итогам тестирования для реализации проекта была выбрана платформа Geonet на основе ГИС Atlas российской компании-разработчика Marketing Logic.

Алгоритмы геоинформационной платформы анализируют более тысячи слоёв данных и оценивают потенциал локаций. В расчёт берутся различные виды трафика (пешеходный, автомобильный, пассажиропотоки общественного транспорта), пролегающие маршруты, плотность конкурентной среды, экономико-демографические показатели районов: количество жителей, благосостояние, стоимость недвижимости, инфраструктура. На основе анализа всех факторов и их влияния друг на друга территории получают скоринговый балл и отображаются в интерфейсе тепловых карт.

Геоэкспертиза объединена с аналитическим модулем по расчёту финансовых показателей, в том числе выручки каждого медофиса. Модель обучается на совокупности деперсонализированных данных о работающих и релоцированных точках, включающих медицинские офисы, открытые по программе франшизы. Сервис оценивает популярность различных видов медицинских услуг, анализирует значимость геопараметров, выявляет их взаимосвязь с экономическими показателями офисов.

В результате медицинская организация получает от системы рекомендации по открытию и релокации офисов, данные о потенциальной привлекательности района или города для открытия собственных представительств и отделений по франшизе. Наиболее привлекательные с точки зрения бизнес-показателей адреса отображаются на тепловой карте с точностью до конкретного дома. Все локации сопровождаются индикаторами проанализированных параметров.

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«По итогам пилотного проекта видим, что платформа Geonet дает нам дополнительные, вполне полезные данные, которые при наших довольно агрессивных масштабах роста сети оказываются весьма кстати. Уверены, что вместе с внутренней экспертизой это даст хороший эффект, который поможет «Инвитро» достичь поставленных на ближайшее время амбициозных целей», – отметил Филипп Сапронов, директор по продажам группы компаний «Инвитро»

«Мы очень рады сотрудничеству и гордимся проектом с «Инвитро». Очевидно, что масштаб сети, специфика деятельности и количество параметров, которые должен учитывать проект, требуют максимальной концентрации усилий и «топовых» решений. Обширная программа франшизы – это дополнительные особенности, которые необходимо учитывать аналитическому модулю платформы Geonet, и мы дообучали систему, чтобы прогнозы генерировались максимально точно вне зависимости от того, какой вид медицинского офиса планируется открыть», – сказал управляющий партнёр Marketing Logic Дмитрий Галкин.

Проект оценки сети и управления офисами с привлечением геоаналитической экспертизы рассчитан на постоянную реализацию. По мере накопления данных система повышает точность прогнозов и увеличивает экономический эффект от использования.