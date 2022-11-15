«Сберсервис» и «Р7-офис» заключили партнерское соглашение

«Сберсервис» заключил партнерское соглашение с компанией «Р7», российским разработчиком офисного программного обеспечения. В рамках партнерства «Сберсервис» будет оказывать услуги по миграции и развертыванию решений вендора с последующей поддержкой установленного программного обеспечения.

«Р7-офис» — отечественный кроссплатформенный пакет приложений для совместной работы с офисными документами. «Р7-офис» имеет облачную, десктопную, серверную и мобильные версии. Решение включает в себя текстовый редактор, сервис для создания таблиц и презентаций, приложение для проджект-менеджмента, корпоративную почту, CRM-систему, мессенджер и сервис видеоконференций.

После ухода с российского рынка крупных мировых ИТ-игроков многие российские компании лишились возможности продления лицензий и покупки новых продуктов иностранных вендоров. Понимая потребности рынка, «Сберсервис» развивает направление импортозамещения, предлагая набор программных продуктов российской разработки, позволяющих отказаться от иностранных решений в пользу отечественных.

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«Долгосрочные партнерские отношения российских компаний способны ускорить темпы импортозамещения, что значимо и для государства, и для стабильного развития рынка ИТ и телекоммуникаций. Теперь благодаря сотрудничеству с «Р7-офис» сотни наших клиентов, компаний крупного и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей, получат доступ к современному технологичному отечественному продукту для офисных нужд. Несмотря на то, что наше партнерство с «Р7-офис» только началось, уже есть успешные совместные проекты по импортозамещению ПО», – сказала Ирина Воспенникова, руководитель направления поставки и аренды ПО компании «Сберсервис».