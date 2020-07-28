«Эдит Про» займется разработкой «1С» для «Сбербанк-Сервиса»

Интегратор системы 1С «Эдит Про» выиграл открытый конкурс на оказание услуг по разработке программного обеспечения, проведенного ООО «Сбербанк-Сервис».

Конкурс проходил в электронной форме. Стоимость работ по 1С, которые будет выполнять «Эдит Про», составит 17,6 млн рублей. Договор заключен на два года.

Согласно конкурсной документации, потребность «Сбербанк-Сервиса» в разработке ПО 1С будет закрываться специалистами «Эдит Про». Города оказания услуг: Москва, Воронеж, Самара, Саратов, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Челябинск, Омск, Новосибирск, Красноярск, Владивосток.

«Наша команда имеет опыт реализации крупных проектов в области автоматизации 1С в энергетике, ЖКХ, медицине, сфере услуг и финансовом секторе. Компания представлена проектными командами в Москве, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Красноярске, мы работаем с заказчиками из разных регионов России. С начала года мы расширяем штат специалистов и увеличиваем портфель заказов. Сотрудничество с одной из крупнейших ИТ-компаний в стране, безусловно, считаем важным достижением в рамках своей стратегии роста», - отметил генеральный директор «Эдит Про» Дмитрий Кичко.

ООО «Сбербанк-Сервис» – дочерняя структура Сбербанка, оказывающая услуги по техническому обслуживанию ИТ-оборудования, рабочих мест, офисной техники, серверов и телефонии. Занимает 23-ю строчку рейтинга «CNews100: Крупнейшие ИТ-компаний России 2019».