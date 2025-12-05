Новое ИИ-решение «Сбера» поможет индийским экспортерам за 1 день подтверждать поступление выручки и поставки товара

«Сбер» предложил индийским экспортерам новое ИИ-решение, которое значительно ускоряет сроки прохождения процедуры проверки документации по поставке. Теперь клиенты банка в Индии, которые экспортируют товар в Россию, могут подать документы для получения сертификата на возврат налогов онлайн и получать по ним решение за 1 день.

ИИ-агенты, разработанные на базе нейросети GigaChat от «Сбера», автоматически считывают и проверяют данные из документов, ведут учет сделок, предзаполняют все необходимые формы и формируют регуляторную отчетность. Сотрудникам филиала «Сбера» в Индии требуется лишь проверить результат работы искусственного интеллекта.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Уникальные компетенции «Сбера» в области искусственного интеллекта востребованы на рынке Индии и выгодно отличают нас от других финансовых институтов. Наши IT-специалисты из России и IT-хаба в Бангалоре создают передовые высокотехнологичные продукты для клиентов банка. Мы строим мощную цифровую систему, основанную на искусственном интеллекте, чтобы поддержать развитие торговли между Россией и Индией и создать новые возможности для компаний. Раньше оформление документации занимало у индийских экспортеров месяцы. Наше мультиагентное AI-решение позволяет выпускать необходимые документы всего за один день. Аналогов такому сервису на индийском рынке нет. Технологии «Сбера» реально упрощают ведение бизнеса и помогают предпринимателям работать эффективнее».