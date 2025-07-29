Microsoft отключила от уже оплаченных критически важных сервисов индийскую компанию, частично принадлежащую «Роснефти»

Microsoft лишила индийскую нефтегазовую компанию Nayara Energy доступа к собственным данным, инструментам и продуктам, а также критически важным для деятельности компании сервисам. Это может сказаться на энергосистеме Индии.



Корпоративное вмешательство

Индийская нефтегазовая компания Nayara Energy подала петицию в Верховный суд Дели, обвинив корпорацию Microsoft в создании опасного прецедента корпоративного вмешательства в связи с односторонней приостановкой доступа к сервисам, несмотря на полностью оплаченные лицензии, пишет ТАСС, ссылаясь на заявление Nayara Energy.

«Эти действия были предприняты в одностороннем порядке под предлогом соблюдения требований ЕС без предварительного уведомления, консультаций или обращения в суд. Подобные шаги свидетельствуют о тревожной тенденции распространения глобальными корпорациями иностранного законодательства на юрисдикции, где оно неприменимо», — говорится в заявлении.

Nayara Energy требует наложения судебного запрета на решение Microsoft и возобновления предоставления услуг для обеспечения постоянного доступа к важнейшей цифровой инфраструктуре.

Microsoft Microsoft создала угрозу энергобезопасности Индии , отключив крупную нефтегазовую компанию от своих сервисов

49,13% в Nayara Energy принадлежат «Роснефти».

Возможно негативное влияние на энергосистему Индии

В своем заявлении представители Nayara Energyа указали, что ситуация вызывает у них опасения по поводу последствий для энергосистемы Индии.

Розничная сеть АЗС Nayara Energy насчитывает более шести тыс. единиц в разных регионах страны. В состав компании входят глубоководный порт и НПЗ мощностью 20 млн тонн в год в городе Вадинар, который, по данным Nayara Energy, является вторым по величине в Индии.

В «Роснефти» заявляли, что санкции ЕС против Nayara Energy являются незаконными и необоснованными и согласились с наличием угрозы энергобезопасности Индии.

Подобные претензии к Microsoft в России

В июле 2025 г. CNews писал, что российского подразделения Microsoft ООО «Майкрософт Рус» подало в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве. Кредитором указан Газпромбанк, в пользу которого суд вынес решение взыскать с «Майкрософт Рус» $887 тыс. в качестве неосновательного обогащения, а также проценты в размере $62 тыс. Основанием для иска послужил договор на оказание услуг, по которому ответчик с 1 апреля 2022 г. прекратил оказание услуг.

С 2022 г. «дочка» Microsoft получила свыше 30 аналогичных исков в России — от «Северстали», «Аэрофлота», «Алросы», Банка России, «Мегафона», «Сургутнефтегаза» и др.

Как выяснил CNews в мае 2025 г., «ВЭБ.РФ» отсудил у ПАО «Софтлайн» 34 млн руб. за неисполнение обязательств по договору о передаче лицензионных прав на программное обеспечение Microsoft. По заявлению ответчика в суде нарушение договора связано с прекращением Microsoft продаж своих продуктов на российском рынке.

Всего по судебным делам, связанным в основном с невыполнением обязательств по лицензионным договорам на ПО западными вендорами, ушедшими из России, в 2023 г. было вынесено больше тысячи судебных актов, что на 20% больше год к году.