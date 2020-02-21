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Cloud4Y предоставила «Остеомеду» защищенное облако для ИСПДн

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Cloud4Y предоставила «Остеомеду» защищенную облачную инфраструктуру для хранения персональных данных пользователей.

Торговая марка «Остеомед» известна с 1989 г. «Остеомед» заботится не только о здоровье людей, но и о безопасности персональных данных сотрудников и клиентов. Согласно российскому законодательству компании обязаны обеспечить безопасность персональных данных: хранить и обрабатывать их так, чтобы они не попали к злоумышленникам или в общий доступ. Исполняя требования закона ФЗ-152, компания занялась поиском облачного провайдера, способного предложить действительно надёжный контур для размещения ИСПДн.

Облачное решение позволило «Остеомеду» снять с себя ответственность за построение собственной защищённой ИТ-инфраструктуры, её обслуживание и регулярную сертификацию. «Облако» даёт возможность быстро перенести данные в защищённую систему. После изучения рынка и тестирования услуг, предлагаемых крупнейшими облачными провайдерами России, компания остановилась на облачном хостинге Cloud4Y.

Услуга «Облако ФЗ 152» освобождает оператора персональных данных от капитальных затрат на создание и владение защищенной IT-инфраструктурой. Система прошла аттестацию лицензиатами ФСТЭК, что подтверждает её соответствие требованиям безопасности. Применяемые средства защиты прошли оценку соответствия и имеют сертификаты, выданные ФСТЭК и ФСБ России. Провайдер внедрил комплекс организационно-технических мер защиты, позволяющий закрыть вопрос угроз со стороны обслуживающего персонала, со стороны других клиентов и иных нарушителей.

В итоге «Остеомед» закрыл вопрос хранения персональных данных, избавившись от необходимости приобретения дополнительного серверного оборудования и его ежегодной аттестации. Также он получил круглосуточную техническую поддержку, отвечающая на запрос в течение 10 минут.

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