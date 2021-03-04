Спецпроекты

В Минцифры России обсудили поправки в законопроект о персональных данных

Бизнес Законодательство

В Минцифры России состоялось совещание, в ходе которого были обсуждены поправки к проекту федерального закона «О внесении изменений в ФЗ «О персональных данных», который был разработан министерством, и рассмотрен и принят Государственной Думой в первом чтении 16 февраля 2021 г.

Согласно предложенным Минцифры России поправкам, обезличивание персональных данных может осуществляться только с согласия субъекта или в иных случаях, предусмотренных законодательством России в области персональных данных.

Поправки предусматривают, что бизнес сможет свободно обрабатывать обезличенные данные. При этом для обеспечения защиты персональных данных россиян предлагается ввести ряд ограничений для операторов, которые обрабатывают данные. Например, оператор не сможет использовать иную информацию, действия и методы, которые помогут определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту. Также будет запрещено в дополнение к обезличенным данным передавать третьим лицам информацию, которая позволит идентифицировать конкретного человека. Под запретом окажется деобезличивание данных, за исключением случаев, когда необходимо защитить жизнь или здоровье человека.

«Законопроект позволит повысить эффективность системы защиты прав субъектов персональных данных – наших граждан, а также даст возможность бизнесу использовать данные, полученные в результате обезличивания. При этом права россиян на безопасную обработку и сохранение их персональных данных будут соблюдены», — сказал временно исполняющий обязанности директора департамента информационной безопасности Минцифры России Дмитрий Реуцкий.

В ближайшее время поправки в законопроект будут представлены в Правительство России.

В совещании приняли участие представители Минэкономразвития России, Роскомнадзора, предпринимательское сообщество представляли АНО «Цифровая экономика», фонд «Сколково», Ассоциация больших данных, Сбербанк.

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