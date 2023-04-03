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Партнеры рекламной сети VK увеличат доход от монетизации

Партнеры рекламной сети VK смогут использовать новые рекламные блоки на сайтах, чтобы увеличить доход от монетизации своих ресурсов. В апреле 2023 г. VK дополнительно поддержит издателей: сайты, которые присоединятся к рекламной сети до конца месяца, смогут получить до 20% больше заработка. Об этом CNews сообщили представители VK.

Паблишерам доступен новый формат In-page рекламы на сайтах: видеоролики и статичные изображения можно будет нативно встраивать в контент страницы — например, в тексты статей. Видео запустится автоматически без звука, пользователи смогут закрыть его через пять секунд после начала трансляции.

В стандартных форматах 300х250, 300х300, 336х280, которые раньше использовались только для статичных объявлений, теперь тоже можно показывать видеорекламу. Издателям не придется добавлять больше рекламы на сайт, а какой тип креативов отображать в них — можно выбрать при редактировании настроек блока.

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