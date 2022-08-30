«Одноклассники» запустили монетизацию для групп с видеоконтентом

«Одноклассники» объявили о запуске первой общедоступной программы монетизации видео — все администраторы групп с качественным видеоконтентом смогут зарабатывать на показе рекламы. Сегодня ОК открыли подачу заявок на участие в программе. Монетизация видео станет новым важным шагом для поддержки авторов оригинального контента на платформе.

Видео — один из самых популярных форматов в ОК, который собирает более 700 млн просмотров в сутки, а число загрузок видеороликов во II квартале 2022 г. выросло на 11%. В программу монетизации смогут попасть как уже популярные авторы на платформе ОК, так и создатели новых групп благодаря невысокому порогу входа.

Присоединиться к программе могут группы с более 1 тыс. участников, которые публикуют видео длиннее 1 минуты, имеют хотя бы один ролик с 10 тыс. просмотров, и общее количество просмотров видео за последний месяц — не менее 10 тыс. Также видеоконтент должен соответствовать общим правилам программы монетизации в ОК, быть загружен через нативный видеоплеер соцсети и не нарушать авторские права.

Подать заявку может только администратор группы в ОК через специальное мини-приложение. Команда социальной сети проверит анкету, опубликованный видеоконтент и пришлёт уведомление с результатом отбора администратору группы в личные сообщения.

После успешного прохождения в программу монетизации группа будет получать доход с каждого показа рекламы в видео. В личном кабинете на сайте партнёра автор сможет отслеживать статистику и уровень заработка. Он будет рассчитываться индивидуально в зависимости от глубины просмотра и аудитории зрителей.

«Одноклассники» продолжают развивать новые возможности для авторов на платформе. Ранее ОК объявляли о старте летней программы поддержки авторов внутри социальной сети. Участники программы могли получить от 30 тыс. просмотров на свой контент, дополнительное продвижение в ленте новостей и рекомендациях, а также увеличить количество подписчиков в ОК. За всё время действия в программе приняли участие 1 тыс. уникальных авторов.