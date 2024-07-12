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«Авито Работа»: на эмоциональное здоровье россияне в среднем тратят около 15 тыс. рублей в месяц

«Авито Работа» опросила более семь тыс. работающих россиян, чтобы узнать, как они оценивают свой баланс между работой и личным временем. По итогам опроса выяснилось, что 71% россиян считают, что у них получается контролировать свое время, и они не испытывают проблем ни на работе, ни в личной жизни. Только 8% респондентов ответили, что им совершенно не удается сохранять баланс. Интересно, что 30% респондентов отмечают, что за последние годы их баланс между работой и личной жизнью изменился – они стали уделять больше времени личной жизни. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

В ходе опроса аналитики «Авито Работы» узнали, что для 45% опрошенных баланс между работой и личным временем означает четкое распределение: работа остается на работе, а личное время посвящено собственным планам. Для 39% респондентов — это возможность проводить достаточно времени с семьей, 36% — эмоциональное благополучие: чувство удовлетворенности и отсутствие стресса, а для 29% — наличие времени для себя. Также россияне отмечали, что понятие «work-life balance» для них заключается в отсутствии переработок (28%), в возможности самостоятельно регулировать место и время для работы (25%), а также личном развитии и самообразовании (16%).

Работающие россияне также ответили, какие способы поддержания эмоционального здоровья помогают им в сохранении баланса между работой и личной жизнью. Больше половины опрошенных россиян (52%) отметили, что душевное благополучие им помогает поддерживать просмотр фильма или прослушивание любимой музыки. 49% находят отдушину во времени, проведенном с семьей и близкими. Минимизация негатива и стремление сохранять комфортные взаимоотношения с окружающими так же, как и занятия спортом, помогают сохранять баланс 30% россиян. 29% респондентов занимаются любимым хобби, 23% — следят за временем отдыха: полноценным сном, расслаблением в выходные, 17% — регулярно путешествуют, а 13% активно практикуют здоровое питание.

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Около трети (32%) россиян ответили, что на свои методы поддержания ментального и эмоционального благополучия они в среднем тратят менее 5 000 рублей в месяц. 23% готовы отдать на свое самочувствие до 10 тыс. руб. в месяц, 11% в среднем платят от 10 тыс. руб. до 15 тыс. руб. в месяц, для 6% населения приемлемо потратить от 15 тыс. руб. 20 тыс. руб. в месяц. 4% готовы отдать на хобби и отдых до 30 тыс. руб. в месяц, а также для 4% россиян в порядке нормы потратить до 150 тыс. руб. в месяц для поддержания ментального здоровья.

Исследование показало, что больше трети опрошенных (39%) в среднем тратят 3-4 часа в будни на личные дела и увлечения. 16% — 5-6 часов и 10% респондентов отметили, что для сохранения баланса между работой и личным временем им необходимо потратить более 7 часов в день на собственные нужды. Меньше времени, по сравнению с другими сферами деятельности, тратят на личные дела сотрудники, задействованные в административной работе (28%), в сфере бухгалтерии и финансов (28%), образования и науки (30%) — около двух часов.

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