Кадры
Серые воротнички: 17% офисных сотрудников перешли бы на работу «руками» при зарплате от 100 000 руб.

Аналитики сети смарт-офисов SOK и сети учебных пространств в сфере красоты «Эколь» выяснили*, что 31,7% офисных работников рассматривают возможность заработка с помощью ручного труда. Так, опрошенные планируют монетизировать свои хобби, снизить стресс от работы и чаще заниматься творческими задачами. Об этом CNews сообщили представители SOК.

Почти четверть (23%) офисных сотрудников хотя бы раз задумывалась о заработке ручным трудом, а 9% всерьез готовятся к переходу на рабочую специальность. Из них половина (или 17% от всех респондентов) перешли бы на «работу руками», если бы получили гарантированный доход свыше 100 тыс. руб. в месяц. Еще четверть готовы рискнуть, если смогут на первом этапе обеспечить себя доходом в 50-100 тыс. руб. Каждый пятый (18%) офисный сотрудник, рассматривавший переход в рабочую специальность, готов лишь на подработку по совместительству – такие сотрудники хотели бы сохранить текущее рабочее место, но обеспечить доход от работы «руками» на уровне 50 тыс. руб. в месяц.

Отказаться от своей офисной работы полностью опрошенным мешают страх финансовых сложностей (52%) и нежелание прощаться с занимаемой должностью (39%). Респонденты также назвали факторы, за которые ценят свою текущую работу. В топ-3 вошли комфортный офис (48%), престиж компании-работодателя (33%) и привычный уклад с понятным расписанием и задачами (23%).

Больше всего респонденты хотят начать работать с глиняной посудой (16%), в сфере красоты (15%), заняться кулинарией (15%), столярным делом (15%) или развиваться в сфере авторемонта (14%). Чаще других о своей готовности кардинально изменить карьерный трек заявляли сотрудники из сферы медицины (23%), госслужбы (19%), ИT (15%) и медиа, рекламы и PR (11%).

Работа руками для офисных сотрудников чаще всего это хобби, которое дает эмоциональное спокойствие. Так, 40% опрошенных заявляют, что хотят превратить свое увлечение в источник заработка, четверть (25%) надеется, что работа «руками» снизит уровень стресса, столько же (25%) – устали от отсутствия творческих задач и надеются так разнообразить свою жизнь.

*Исследование проведено методом онлайн-анкетирования респондентов в октябре 2025 г. среди 1,3 тыс. офисных работников (линейных сотрудников) из 16 крупных городов России с населением свыше одного млн чел.

