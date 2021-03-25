«Ред софт» и ГК «Росинтеграция» заключили партнерское соглашение

Российский разработчик ПО «Ред софт» и мультивендорный системный интегратор ГК «Росинтеграция» заключили партнерское соглашение. Компании будут сотрудничать в целях совместной разработки импортонезависимых программно-аппаратных комплексов для заказчиков государственного сектора, а также развития национальных технологических инициатив.

«Деятельность ГК «Росинтеграция» и «Ред софт» направлена на создание санкционноустойчивого стека. Внедрение российского «железа» в рамках программы импортозамещения невозможно без программного обеспечения отечественного производства, в первую очередь базового. Уверены, что партнерское взаимодействие будет плодотворным», – сказал Дмитрий Гвоздюк, президент ГК «Росинтеграция».

«ГК «Росинтеграция» внедряет комплексные решения на предприятиях и в госорганизациях. Мы как разработчик ПО заинтересованы в использовании наших продуктов в данном контексте. Партнерские отношения с ГК «Росинтеграция» позволят предложить заказчикам эффективные решения на основе нашего опыта в области импортозамещения», – отметил Максим Анисимов, генеральный директор «Ред софт».