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СГУ и «Ред софт» договорились о сотрудничестве

29 мая 2023 г. в рамках финала олимпиады ИТ-Планета Сочинский государственный университет и российский разработчик «Ред софт» подписали соглашение о сотрудничестве в области образования и науки. Подписантами выступили исполняющий обязанности ректора университета Игорь Гайдамашко и генеральный директор «Ред софт» Максим Анисимов. Об этом CNews сообщили представители «Ред софт».

Соглашение предусматривает создание и развитие образовательных программ по программному обеспечению «Ред софт», применение продуктов компании в учебном процессе, подготовку и реализацию научных докладов, статей, учебных пособий и иных публикаций, создание центра компетенций и учебных центров, проведение совместных мероприятий, организацию практики студентов.

«Мы готовы предоставить свои продукты для использования в учебном процессе и помочь студентам приобрести опыт работы с нашим программным обеспечением. Создание центра компетенций и учебных центров поспособствует привлечению новых специалистов в отрасль. Это особенно важно сейчас, когда рынок остро нуждается в талантливых кадрах», – сказал генеральный директор «Ред софт» Максим Анисимов.

«Уверены, что сотрудничество с «Ред софт» будет плодотворным, и не только для университета и студентов. Мы надеемся, что это позволит нам создать новые актуальные образовательные программы, а также внедрить в учебный процесс отечественное программное обеспечение», – отметил исполняющий обязанности ректора университета Игорь Гайдамашко.

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