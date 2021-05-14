«Ред софт» погасила второй выпуск облигаций

Российская ИТ-компания «Ред софт» объявила о погашении облигаций второго выпуска общей номинальной стоимостью 100 млн руб. в рамках программы, зарегистрированной Московской биржей 7 мая 2018 г.

Ценные бумаги обращались на Московской бирже в течение двух лет, с 16 мая 2019 г. по 13 мая 2021 г. Инвесторы имели возможность получить купонный доход по каждой биржевой облигации равный 13,5% годовых, при этом купонный доход выплачивался ежеквартально. Исходя из успешных результатов предыдущих трех выпусков «Ред софт» планирует осуществить новый выпуск облигаций общей номинальной стоимостью 100 млн руб. Предполагаемая ставка купонного дохода составит от 10,5% до 11,5%, срок обращения 3 года.

«Мы придерживаемся четких правил выполнения финансовых обязательств, так как понимаем, что это напрямую влияет на репутацию компании не только среди инвесторов, но и на рынке в целом. Благодаря привлеченным средствам мы расширяем штат разработчиков, усиливаем маркетинг, финансируем исследования. В результате даже в условиях коронакризиса компания смогла увеличить выручку, а все обязательства перед инвесторами и контрагентами были выполнены своевременно и в полном объеме. Планируем дальше использовать облигационные инструменты для финансирования деятельности и развития компании», – сказал Максим Анисимов, генеральный директор «Ред софт».