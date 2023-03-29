Выручка «Ред софт» выросла в 2,2 раза по итогам 2022 года

Российский разработчик программного обеспечения «Ред софт» объявил аудированные финансовые результаты деятельности за 2022 г. в соответствии с российским стандартом бухгалтерского учета (РСБУ). По итогам 2022 г. доходы компании «Ред софт» составили 1,29 млрд руб., что на 122,30% больше, чем годом ранее.

Спрос на разрабатываемое компанией российское ПО вырос многократно. Среди популярных у заказчиков продуктов «Ред софт» – операционная система «Ред ОС», «СУБД ред база данных», «Ред виртуализация» и другие. В 2022 г. объем продаж системного программного обеспечения компании вырос в 4,61 раз по сравнению с предыдущим годом.

Проекты в области цифровизации, в частности развития и сопровождения информационных систем, также показали рост прибыли на четверть.

«Несмотря на существовавшую ранее гегемонию зарубежных компаний, Ред софт на протяжении многих лет вела работу по усовершенствованию и наращиванию функциональности своего ПО, в том числе под запросы рынка. Сейчас, когда в 2022 г. организации различного уровня столкнулись с уходом с рынка западных ИТ-гигантов и блокировками их продуктов, мы наблюдаем высокий спрос на наши продукты во всех отраслях экономики, преимущественно в ТЭК, промышленности, медицине, образовании. Технологическая зрелость наших продуктов позволяет успешно справляться с поставленными задачами и замещать иностранные аналоги в органах государственной власти, в крупных корпорациях с государственным участием и на других предприятиях», – сказал генеральный директор «Ред софт» Максим Анисимов.

В 2023 г. «Ред софт» продолжит развитие собственного программного обеспечения с целью полномасштабной замены продуктов Microsoft, Oracle и других иностранных ИТ-компаний в Российской Федерации. Повышенное внимание будет уделено усилению кадрового состава востребованными на рынке ИТ-специалистами для улучшения функциональности существующих продуктов и разработке нового программного обеспечения. Так, в марте текущего года компания «Ред софт» уже объявил о выходе новой системы для централизованного управления ИТ-инфраструктурой «Ред адм».

По итогам 2022 г. прибыль до вычета налогов, процентов, износа и амортизации (показатель EBITDA) составила 285,07 млн руб., что на 59,42% больше показателей 2021 г. При этом значение рентабельности по EBITDA осталось двузначным, составив 22,04%.

Улучшились и показатели, характеризующие финансовую устойчивость компании «Ред софт» – по итогам отчетного периода значение долг/EBITDA снизилось до 1,18, коэффициент покрытия процентов (ICR) достиг уровня 5,30 (показатель нормы ICR – от 2,5).

«В прошлом году компания “Ред софт” активно инвестировала в персонал, наращивала кадровый состав, в связи с чем мы ожидаем усиления качества разрабатываемого программного обеспечения и расширение продуктовой линейки. Это необходимо как для решения поставленных задач по достижению технологического суверенитета страны в целом, так и для удовлетворения спроса со стороны заказчиков. Все вложения должны трансформироваться в увеличение выручки в 2023 г. и улучшение наших финансовых показателей», – сказал Максим Анисимов.