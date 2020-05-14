«Ред софт» погасила первый выпуск облигаций

«Ред софт» объявила о погашении облигаций первого выпуска общей номинальной стоимостью 100 млн рублей в рамках программы, зарегистрированной Московской биржей 07 мая 2018 года.

Ценные бумаги обращались на Московской бирже в течение двух лет, с 14.05.2018 по 11.05.2020. Инвесторы имели возможность получить купонный доход по каждой биржевой облигации равный 14% годовых, при этом купонный доход выплачивался ежеквартально.

Успешный опыт первого выпуска позволил «Ред софт» зарегистрировать новую программу облигаций общей номинальной стоимостью в 1 млрд рублей.

«Своевременное выполнение финансовых обязательств - показатель зрелости компании. Ред софт удалось привлечь средства для разработки и совершенствования своих продуктов, что позволило не только их улучшить, но и хорошо продать. Инвесторы получили ожидаемый доход в полном объеме. Планируем дальше развивать облигационный финансовый инструмент посредством новой программы», - сказал Максим Анисимов, генеральный директор «Ред софт».