Ключевой компонент Flutter для ОС «Аврора» стал Open Source-проектом

Компания «Открытая мобильная платформа», разработчик ОС «Аврора», опубликовала на Mos.Hub один из ключевых компонентов фреймворка Flutter — Aurora Embedder. Он отвечает за интеграцию кроссплатформенного фреймворка с ОС «Аврора», ранее разрабатывался закрыто и распространялся только в собранном виде как релизные сборки Flutter для ОС «Аврора». Об этом CNews сообщили представители «Открытой мобильной платформы».

«Открытая мобильная платформа» поддерживает кроссплатформенный фреймворк Flutter для быстрого и недорогого портирования мобильных приложений на ОС «Аврора».

Начальная поддержка фреймворка Flutter для ОС «Аврора» реализована еще в 2023 г., с тех пор она значительно расширилась. Это позволило разработчикам переносить существующие Flutter-приложения на ОС «Аврора». Сообщество разработчиков портировало открытые реализации плагинов Flutter на «Аврору», что значительно увеличило количество приложений на доверенной операционной системе. В частности, такие компании, как Wildberries, «Лента» и «Бристоль» выбрали фреймворк для реализации своих приложений для ОС «Аврора».

Александр  Крылов, «Штурвал»: «Ванильный» Kubernetes больше не нужен

Маркет

Никита Красавин, руководитель группы разработки ОС «Аврора»: «Команда “Открытой мобильной платформы” привержена развитию открытого программного обеспечения и открывает главный компонент, который позволяет фреймворку Flutter работать на ОС "Аврора". Сообщество разработчиков на данном фреймворке растет, так как это позволяет компаниям иметь общий код приложений для iOS, ОС "Аврора" и Android, одну команду и специалистов. Теперь весь исходный код фреймворка доступен для компаний для аудита и внесения изменений».

Петр Чернышев, генеральный директор ИT-компании Friflex, партнера «Открытой мобильной платформы» и лидера по портированию Flutter-приложений на ОС «Аврора»: «Открытая мобильная платформа сделала открытым доступ к Aurora Embedder для Flutter, поделилась механизмом работы фреймворка с платформой ОС "Аврора". Подобный шаг навстречу сообществу Flutter-разработчиков сделали крупнейшие технологические компании – Samsung, Sony и Toyota, рады видеть российскую компанию в этом ряду. Открытый проект позволяет сообществу, в том числе нашей компании, когда мы выполняем портирование на ОС "Аврора" для наших клиентов, совместно вносить вклад в развитие этого инструмента разработки на отечественной платформе».

