Сбербанк запустил моментальные переводы из Казахстана в Китай

Сбербанк первым в Казахстане внедрил сервис моментальных переводов в Китай через мобильное приложение «Сбербанк онлайн». Банк успешно завершил сертификацию в международной платёжной системе Unionpay International и провёл транзакцию по переводу денег на карту Unionpay в Китае.

В соответствии с требованиями законодательства КНР сумма одного перевода составляет до $5 тыс. в сутки на одну карту. Для осуществления платежа необходимо указать номер карты, фамилию и имя получателя, а также город проживания. Получателем может являться физическое лицо — резидент КНР.

«Сбербанк Казахстан» является полноправным участником Международной платёжной системы Unionpay International с 2014 г., выпускает и принимает карты Unionpay в сети банкоматов и POS-терминалов.

«Мы продолжаем развивать наш платёжный хаб в Среднеазиатском регионе. Запуск P2P-переводов из Казахстана в Китай — ещё один шаг для укрепления связей между соседствующими и растущими экономиками. Клиенты смогут сократить время проведения операций, а экономика получит импульс для развития трансграничного бизнеса», – сказал Тимур Козинцев, старший вице-президент, руководитель блока Sberbank International

Ранее Сбербанк также внедрил эксклюзивный сервис Р2Р-переводов из Казахстана в Россию и обратно по номеру телефона, а также платёжный сервис по переводу денег по номеру карты в соседние страны: Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан. За 2020 г. количество Р2Р-переводов выросло на 200%, а платежей — на 48%. В целом в прошлом году через Сбербанк Казахстан люди провели более полумиллиона международных Р2Р-переводов, из них 83% — в Россию.